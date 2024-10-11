Her geçen gün hayatımızı kolaylaştıran yapay zekâ ile artık yazılı metinleri seslendirmek hiç olmadığı kadar basit. Özellikle içerik üreticilerinin son dönemlerde sıklıkla başvurduğu bu yöntemlerle, sosyal mecralarda karşımıza çıkan içeriklerin tarzı değişti.

İsterseniz bir sunumda kullanın isterseniz de kişisel projelerinizde dinleyiciye ulaşmak isteyin eğer ki kaliteli bir ses arayışında iseniz yapay zekâ destekli metin-konuşma-araçlarını kullanabilirsiniz.

Nereden başlayacağınızı ya da hangi siteyi kullanacağını bilmiyorsanız sizin için önerdiğimiz bu siteleri inceleyebilirsiniz.

Tabii ki listemize Google ile başlamamak olmazdı. Google Text-to-Speech, kullanım kolaylığı ve kalite açısından popüler seçeneklerden biri olarak herkesin karşısına çıkıyor.

Android kullanıcılarının zaten yakından tanıdığı bu hizmetle metinleri anında doğal ve akıcı bir sese dönüştürebilirsiniz. Birçok dili desteklemesi de Google’ın metinden sese dönüştürme programını popüler hâle getiriyor.

En çok tercih edilenler arasında yer alan bir diğer web sitesi ise Murf.ai. Kullanımı kolay ve esnek araçlar arasındaki bu web sitesi; videolar, sunumlar, reklamlar ve podcast gibi projelere yüksek kaliteli seslendirmeler yaratmak isteyenler için ideal bir tercih.

20’den fazla dilde, 120’den fazla insan sesine benzer seslerden birini metniniz için kullanabilirsiniz. Ayrıca platformda eğitimciden ürün geliştiricisine, yazardan animatöre kadar pek çok ses alternatifi var.

Farklı diller ve aksanlarla çalışabileceğiniz Murf.ai’de, istediğiniz kelimelere vurguyu da seçebiliyorsunuz. Tonlama, hız ve diğer tüm ince ayarlar da yine sunulan seçenekler arasında.

BBC, The New York Times, Nike ve Amazon gibi dünyaca ünlü markalarla beraber 6 milyondan fazla içerik üreticisinin tercih ettiği Descript, ses ve video projeleri için devrim niteliğinde sayılıyor.

Ses ve video düzenleme konusunda çeşitli özellikler sunan web sitesi, doğal ve güvenilir ses aralığıyla da öne çıkıyor. Ayrıca transkripsiyon yeteneğini de kullanarak yüklediğiniz ses veya videoyu da anında çevirtip ardından bu metinde düzenlemeleri yaparak sesli ya da görsel projeler oluşturabilirsiniz.

Sanki sürekli kameraya bakıyormuş gibi videolarınızı düzenleyen, dilerseniz arka planınızı temizleyen ve “ıı” gibi dolguları kaldıran özellikleri de kullanabilirsiniz.

iOS ve Android destekli olup telefonlarda kullanılmasının yanı sıra eğer bilgisayarda da yardım alabileceğiniz bir web sitesi istiyorsanız Speechify’i tercih edebilirsiniz.

60’tan fazla dilde, 200’den fazla doğal ve gerçekçi ses sunan uygulamayı diğerlerinden ayıran ise okuma güçlüğü yaşayanlara veya metinleri dinleyerek öğrenmek isteyenlere çözümler sunması.

4,5 kat daha hızlı okuma sunan web sitesi sayesinde kullanıcıların haftalık 9 saat tasarruf ettiği belirtiliyor. PDF, makale, e-posta ve daha fazlasını kolayca seslendiren Speechify ile isterseniz özet metin de okuyabiliyorsunuz.

Son olarak Amazon Polly’i de deneyebilirsiniz. The Washington Post ve USA Today Network gibi haber sitelerinin de kullandığı Amazon Polly, metni yüksek kaliteli seslerle sergilenen bir başka popüler yapay zekâ hizmeti.

İfade, vurgu ve tonlama kullanabileceğiniz gibi onlarca dilde otomatik konuşma da oluşturabilirsiniz. Geniş dil ve aksan desteği sunan uygulamada özel sözlükler de seçebiliyorsunuz.

Tabii ki kullanabileceğiniz daha pek çok web sitesi mevcut. Öne çıkan bu uygulamaların yanı sıra sizin de kullandıklarınız varsa yorumlara bekliyoruz.

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