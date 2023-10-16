Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, dedikodu yaptığı için işten çıkarılan bir personelin, kıdem ve ihbar tazminatı alamayacağına hükmetti. Emsal niteliğindeki karar, tüm çalışanları ilgilendiriyor.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aslında tüm çalışanları ilgilendiren, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Alınan karar doğrultusunda, çalıştığı yerde iş arkadaşlarının dedikodusunu yapan personelin, tazminatsız kovulmasına hükmedildi. Gelin çalıştığınız yerde konuşurken iki kez düşünmenize yol açacak bu önemli karara yakından bakalım.

Gece bekçisi olarak kovulduğu yerden haklarını alamadığını ileri süren bir vatandaş, mahkemeye başvurdu. İşvereninden kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücretlerini talep eden vatandaş, bu davayı kaybetti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yaptığı inceleme sonucunda davacı tarafın sadece fazla mesai ücreti alabileceğine karar verdi. Zira hukukçulara göre dedikodu, tazminatsız kovulma sebebiydi.

İşveren, defalarca uyarıda bulunmuş!

Mahkeme, işverenin ifadesine de başvurdu. İşveren, söz konusu çalışanın diğer personellerle ilgili dedikodu yaptığını ve çalışanları birbirine düşürdüğünü savundu. Çalışanın, işini doğruluk ve dürüstlük ilkesi doğrultusunda yapmadığını ve bundan kaynaklı olarak da defalarca sözlü uyarı aldığını savunan işveren, çalışanın davranışlarında düzelme olmadığı için de kovduğunu belirtti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bu meselede işvereni haklı buldu.

Emsal niteliğindeki karar kapsamında, şu ifadelere yer verildi: Somut olayda; dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 2 bin TL fazla çalışma ücreti talep edilmiştir. Dava dilekçesinde talep edilen fazla çalışma ücretine hükmedilmiş ise de ek bilirkişi raporunda hesaplanan miktarın uygun bir indirim yapılmadan fazla çalışma ücreti olarak kabul edilmesi, fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmadan karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.