Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir çalışan ve işveren arasında süren davayı emsal bir kararla noktaladı. Çalışanın işyeri telefonunu izinsiz kullanmasından doğan davada Kurul, çalışanın tazminatsız işten atılabileceğine hükmetti.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bugün bir işveren ve çalışan arasındaki davada, işverene ait olan ve kullanması için çalışana verilmeyen telefon hattının çalışanın tarafından kullanımını cezalandıran emsal bir karara imza attı. Karar, çalışanın kendisine verilmeyen hattı izinsiz kullanması durumunda çalışanın tazminatsız bir şekilde kovulmasının önünü açtı.

Dava, bir yiyecek-içecek şirketinde otomat makine operatörü olarak çalışan bir çalışanın, makinelere takılan veri hattını şahsi işleri için kullandığı iddiası üzerineydi. Hatlarla bir dizi görüşme yapıldığını tespit eden işveren, çalışanı tazminatsız olarak işten kovmuştu. Çalışan, İş Mahkemesi’ne başvurarak iş sözleşmesinin haklı neden bulunmaksızın feshedildiğini ileri sürdü.

İş Mahkemesi, çalışanı savundu, işveren kararı temyize götürdü:

Çalışan, başvurusunda kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin, ücret ve fazla çalışma ücret alacaklılarının davalılardan (işverenden) tahsiline karar verilmesini talep etti. İşveren ise çalışanın otomatlardaki veri hattını şahsi işlerinde kullandığının tespit edilmesi üzerine 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. bendini (e) alt bendi gereğince iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini belirtti ve davanın reddini savundu.

Mahkeme ise davanın kısmen kabulüne hükmetti. Çalışan lehine sonuç alınan davanın ardından işveren, kararı temyize götürdü. Bu noktadan sonra Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye girdi ve işyerine ait telefonu izinsiz kullanan çalışanın tazminatsız atılması gerektiğine hükmetti ve mahkeme kararını bozdu. Fakat süreç yeniden uzadı.

Dava bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na çıktı:

İş Mahkemesi, çalışanın fesih nedeni olarak gösterilen eylemlerine ilişkin hakkında disiplin soruşturması yapılmadan, başka alternatiflerin değerlendirilmeden yapılan feshin haklı nedene dayanmadığına hükmetti ve ilk kararında direndi. Fakat bu karar da işveren tarafından temyiz edildi ve bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu devreye girdi.

Genel Kurul, verdiği kararda davacının, sorumlu olduğu otomat makinelerinin içindeki arızalı telefon hatlarının yeni telefon hatları ile değiştirilmesi için verilen telefon hatlarından birini, değişim işleminden sonra davalı işverene teslim etmeyip bu telefon hattı ile özel görüşmeler yaptığının tespit edildiğini hatırlattı. Üstelik çalışanın bahsi geçen telefon hattını kullanması nedeniyle işverenin 1.000 TL ödeme yaptığının anlaşıldığı belirtildi. Davacının bu hat üzerinden akrabalarıyla görüşme yaptığı ifade edildi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu nedenlerle çalışanın işten feshedilmesinin haklı nedenlere dayandığını belirterek çalışanın taleplerinin reddine karar verdi ve İş Mahkemesi kararının bozulmasına hükmetti.