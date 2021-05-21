Her yıl 22 Mayıs günü, kripto para toplulukları tarafından Bitcoin ve Pizza Günü olarak kutlanıyor. Peki neden böyle bir özel gün var, nasıl ortaya çıktı? Yerli kripto para borsası Coinzo’nun sürprizi eşliğinde anlatıyoruz.

Yerli kripto para borsası Coinzo, Bitcoin ve Pizza Gününe özel lezzetli bir kampanya düzenliyor. 100 kişiye ve seçtikleri birer arkadaşlarına Getir Yemek üzerinden pizza gönderecek. Katılım için yapmanız gerekenler şöyle:

21 Mayıs saat 19.00’dan 26 Mayıs saat 00:00’a dek kampanyaya katılabilir, üye olduktan sonra referans linkinizi arkadaşlarınıza gönrerek onların da katılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece hem siz hem de arkadaşınız işlem komisyonlarında indirim kazanır hem de birlikte hediye pizza yeme şansı elde edersiniz.

Çekilişin sonuçları 27 Mayıs Pazartesi günü Coinzo’nun resmi Twitter hesabından duyurulacak. Sadece kampanya sonuçları için değil, listenecek yeni kripto para birimleri için de takibe almanızı tavsiye ederiz.

Şimdi gelelim Bitcoin ve Pizza Günü’nün hikayesine… Bu arkadaş bir yazılımcı, adı Laszlo Hanyecz:

Tarih 18 Mayıs 2010, ilk kripto para Bitcoin’in ortaya çıkışından henüz 1,5 yıl geçmiş. Tabii o zamanlar çoğu insan, internetin ve teknolojinin sunduğu bu imkanın bir altın madeni olduğunun farkında bile değil. Hatta daha önce “kripto” ve “para” kelimeleri bile hiç bir araya gelmemiş… Ancak bazı kişiler, henüz adı bile olmayan bu teknolojinin potansiyelinden haberdar durumdalar

İşte o gün, ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Macaristan kökenli yazılımcı Laszlo Hanyecz, Bitcointalk.org isimli forum sitesinde ilginç bir konuyu gündeme getirdi. Bitcoin’i bilen ilk insanların takıldığı bu forumda Hanyecz, 10.000 BTC ile 2 pizza siparişi vermek istediği bir konu başlığı açtı. Tabii Bitcoin o günlerde değersizdi, hatta pizzayı böyle satan pizzacıya bile deli gözüyle bakılırdı.

2 pizzaya 10.000 Bitcoin vermek için internette günlerce pizzacı aradı:

Aynı forumda bulunan İngiliz asıllı bir başka kullanıcı, 4 gün sonra sonra başlığı gördü ve teklifi kabul etti. ABD’de Florida’da yaşayan Hanyecz’in adresine en yakın Papa John’s restoranından 2 büyük boy pizza sipariş etti. Bunun karşılığında ise Hanyecz, 10.000 BTC’yi karşı tarafın cüzdanına gönderdi.

18 Mayıs 2021 hiçbir değeri olmayan 10.000 Bitcoin, 11 yıl sonra 640 milyon dolara kadar ulaştı:

22 Mayıs’ta Hanyecz’e 2 pizza gönderip 10.000 Bitcoin’i alanın kim olduğu da bilinmiyor. Aradan geçen zaman diliminde yapılan bu transferin değeri katlanarak arttı ve Hanyecz, belki de dünyanın en pahalı pizzasını yiyen adam oldu.

“Pişman değilim, inanılmaz havalıydı”

Nasıl Türkiye’de “dolar 1.7 TL oldu, bilgisayar alınmaz bu zamanda” diyen forum kullanıcısı bir efsaneye dönüştüyse, Hanyecz de dünya çapında bir efsaneye dönüştü. Yıllar içerisinde Bitcoin yükseldikçe gündeme geldi, sayısız röportaj verdi. CoinDesk’e yaptığı bir açıklamada “Pişman değilim. O zamana kadar Bitcoin’in bir değerlenmemişti, bu nedenle pizza karşılığında takas etme fikri inanılmaz havalıydı.” demişti.

10.000 Bitcoin’ini 2 pizzaya veren Laszlo’nun hatrına, Bitcoin ve Pizza Günü şerefine Coinzo’nun çekilişine katılmayı unutmayın: