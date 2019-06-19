Yaşamı Onlarca Şey Öğretebilecek Canlı: Tembel Hayvanlar

Birçoğumuz tembel hayvanları duymuştur. Peki, kaçımız onları gerçekten biliyoruz?

Dünya üzerinde birçok hayvan çeşidi var ve hepsi farklı özellikleriyle öne çıkıyor. Dünyanın en hızlı hayvanı olan çita ya da ormanların kralı aslan gibi hayvanlar ‘gurur verici’ özellikleriyle tanınsa da farklı özellikleriyle bilinen hayvanlar da mevcut. Hatta özelliği, direkt olarak adını oluşturan bir hayvan dahi bulunuyor.

Tembel hayvan, adından da anlaşılabileceği gibi bütün gün yatan, hayatını neredeyse hiç hareket etmeden idame ettiren, yemek yemeye bile tenezzül etmeyen ve suratında ilginç bir gülümseme olan bir hayvan türü. En azından biz onların böyle olduğunu düşünüyoruz. Peki, ya düşündüğümüzden çok daha farklılarsa?

Kötü namlarını Valdes adında İspanyol bir fatihten alan tembel hayvanlar, tarihe ‘dünyada bulunabilecek en aptal hayvan’ olarak geçtiler. Valdes’in tembel hayvanlarla tam olarak ne yaşadığını bilmesek de şunu biliyoruz; tembel hayvanlar, Panama tropikal ormanındaki memeli biyokütlesinin yüzde yirmi beşini oluşturuyor.

Panama tropikal ormanındaki tüm memelilerin dörtte birini oluşturan bu hayvanların doğru yaptığı bir şey olmalı. Bizim göremediğimiz ya da fazlasıyla alıştığımız için bize yanlış gelen bir noktayı doğru yaptıkları kesin.

Son 10 yılını tembel hayvanları araştırmaya adamış olan Lucy Cooke, TED konuşmasında tembel hayvanların bilmediğimiz yönlerini anlattı. Türkçe altyazısı da bulunan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.