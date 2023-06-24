Yazın ortasına doğru yaklaştığımız şu günlerde, sıcaklıklar da iyiden iyiye artmaya başladı. Bizlerin aksine kedi ve köpekler, yoğun tüyleri nedeniyle sıcaklıklardan daha fazla etkileniyor.

Sıcaklık artışlarına hayli hassas olan evcil hayvanlarımız, birkaç basit önlemle yaz mevsimini çok daha rahat atlatabilirler. Peki nedir bu önlemler?

1. En hayati uyarıyı başta yapalım. Araba içinde birkaç dakika bile geçirmek, dostlarımız için çok büyük risk teşkil ediyor

Araba içerisinde sıcaklıklar çok hızlı artabiliyor ve bunun sonucunda giderek daha da hızlı nefes alıp vermek zorunda kalan dostlarımız için büyük tehlike arz ediyor.

2. Kedinizi gün içinde ıslak bir havlu veya bezle vücutlarını ıslatın.

Başlarda isteksiz davranabilir ancak serinletici etkisini deneyimlediğinde, kediniz de durumdan hoşlanacaktır. Kaldı ki kedilerin kendilerini yalamalarının nedenlerinden bir tanesi de buharlaşma yoluyla serinlemeye çalışmaları.

3. Köpeğinizi günün ilk saatlerinde veya akşam serinliğinde gezmeye çıkarın.

Aslına bakılırsa aşırı sıcak havalarda köpekler için güneş altında yürüyüş yapmak, çok ideal bir durum değil. Zaten sokak köpeklerini de gündüzleri pek ortalarda göremememizin nedeni bu, gölge bir yerler bulup bütün günü uyuyarak geçiriyor ve akşam saatlerinde aktif olmaya başlıyorlar.

Dolayısıyla evcil hayvanınızı da akşam saatlerinde dışarı çıkarmak, en mantıklı hareket olacaktır. Hatta her gün dışarı çıkarmanıza dahi gerek yok, evde de köpeğinizi yoracak egzersizler ve oyunlar bulmanız mümkün. Aynı şekilde kedinizle oyun oynamak için de serin saatleri bekleyin.

4. Evcil hayvanınızın suyunun içerisine buz parçaları bırakın.

Bu, gün boyunca sularının hep serin kalmasını sağlayacak ve onları da daha fazla su içmeye teşvik edecek, serin tutacaktır.

5. Sıcak çarpmasının belirtilerini öğrenin.

Hızlanmış kalp atışları, kusma, yığılıp kalma, ateş, köpeklerde hızlı soluma gibi belirtiler; evcil hayvanınızın sıcaktan ciddi şekilde etkilendiğini gösteren belirtilerdir. Bu belirtilerle karşılaştığınızda kedi veya köpeğinizi serinletecek yöntemleri uygulayın.

6. Köpeğinizi illa dışarı çıkarmanız gerekiyorsa, çimenli yüzeylerden yürütmeyi deneyin.

Asfalt yollara yaz günlerinde çıplak ayakla bir kere bile bastıysanız, ne kadar sıcak olabileceğini iyi biliyorsunuzdur. Her ne kadar köpek ve kedilerin patileri bizim ayak tabanlarımıza göre daha çok korumaya sahip olsa da, bu yine de zarar görmeyecekleri anlamına gelmiyor.

Dolayısıyla mümkün olduğunca çimenden ve gölge yüzeylerden yürütmek, iyi bir seçim olacaktır. Aynı şekilde sahilde kumların üstünde köpeğinizi yürütmek gibi hatalara da düşmemenizi öneriyoruz.

Son olarak bir hatırlatma yapalım. Hayvan dostlarımız için kapınızın önüne bir kap su koymanız, su bulmanın zor olduğu bu günlerde onlar için hayati öneme sahip olacaktır.