Yemeksepeti'ni Hacklediğini İddia Eden Hackerlardan Açıklama

Yemeksepeti'nin hacklendiğine ilişkin iddialar büyümeye devam ederken gece saatlerinde Yemeksepeti'nin açıklaması üzerine hacker'lardan da bir açıklama geldi. Hackerlar, Yemeksepeti çalışanlarının açık adreslerini ve telefon numaralarını herkese açık yayınlayacaklarını açıkladı.

Türkiye dün akşam, en popüler çevrimiçi yemek sipariş platformlarından olan Yemeksepeti'nin bir kez daha hacklendiğini öğrendi. İddialara göre hackerlar, sistemlere sızmayı başararak kullanıcılara ait kişisel verileri ele geçirmiş ve hatta Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın'a da ulaşmışlardı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Yemeksepeti'ni hackediğini iddia eden hacker ile iletişime geçmeyi başardı. Edindiği bilgileri Twitter hesabından paylaşan Haskoloğlu, çarpıcı bilgilere yer verdi. Siyah şapkalı hackerlar, İbrahim Haskoloğlu'na kanıt için istediği adres ve telefon bilgisini verdi.

İşte Haskoloğlu'nun Twitter'daki açıklaması

Yemeksepeti’nden yaklaşık 50 milyon kişinin verilerinin çalınıp Darkweb’de satıldığı belirtilmişti. Verileri satışa sunan hackera ulaştım, kanıtlaması için kendi adresimi, telefon numaramı göndermesini istedim. Kendisi açık adresimin tarifiyle beraber telefon numaramı gönderdi.

İbrahim Haskoloğlu ile hacker arasındaki iletişim bundan ibaret değildi. Gazetecinin "Bu verileri ne kadara satacaksınız?" demesi üzerine mesajını yanıtlayan hacker, "Yemeksepeti iyi bir miktarda para verirse verileri kimseye satmayacağız.” cevabını verdi. Haskoloğlu, hackerın son mesajının "Bu sızıntı, Mart 2021'de gerçekleşen bir önceki sızıntıyla ilgili değil. Bunlar en güncel veriler. Ayrıca Kasım 2021 verisine de sahibiz ve bunu zaten rastgele kullanıcılarla kanıtlıyoruz." olduğunu ifade etti. Bu açıklamaların paylaşılmasından birkaç dakika sonra Yemeksepeti'nden açıklama geldi. Aradan fazla geçmeden hackerlar, yayınlanan açıklamaya tepki gösterdi.

Yemeksepeti'nin açıklaması:

Yemeksepeti'nin yaptığı basın açıklaması, sistemi hackleyen bilgisayar korsanını daha fazla sinirlendirmiş gibi görünüyor. Zira söz konusu açıklamadan sonra İbrahim Haskoloğlu'na yeniden ulaşan hacker, şirketi adeta tehdit etti. Hacker tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi: "Yemeksepeti'nin komik basın duyurusunu okuduk. Yalan söylüyorlar çünkü sistemi nasıl ihlal ettiğimizi bilmiyorlar. Yemeksepeti çalışanlarının açık adreslerini ve telefon numaralarını herkese açık yayınlayacağız.Onlara verdiğimiz süre 1 haftadır."