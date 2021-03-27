Yemeksepeti'nin kimliği bilinmeyen siber saldırganlar tarafından saldırıya uğraması, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Twitter kullanıcıları, her olayda olduğu gibi bu olaya da esprili bir dille yaklaşarak paylaşımlarda bulundu. Biz de bu paylaşımları sizler için derledik.

19 milyondan fazla kullanıcıyla ülkemizin en popüler çevrimiçi yemek sipariş platformu olan Yemeksepeti, bugün yaptığı bir açıklamayla büyük çaplı siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Yapılan açıklamada 25 Mart günü sabah saatlerinde Yemeksepeti kullanıcı veri tabanının kimliği tespit edilemeyen siber korsanlar tarafından saldırıya uğradığı ve bir güvenlik ihlali yaşandığı belirtildi.

Şirket, yaşanan bu güvenlik ihlali sonrası platforma üye olan kullanıcıların hesap bilgilerinin bir kısmının korsanlar tarafından ele geçirildiğini ancak kredi kartı bilgileri de dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilemediğini bildirdi.

Kişisel bilgiler siber korsanların eline geçti:

Yapılan açıklamaya göre siber saldırganlar 'Ad-Soyad', 'Doğum Tarihi', 'Telefon Numarası', 'E-Posta' ve 'Adres' gibi kullanıcılara ait birçok kişisel bilgiyi ele geçirdi. Milyonlarca Yemeksepeti kullanıcısının bilgilerinin kimliği bilinmeyen siber korsanlar tarafından ele geçirilmesi sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Yaşanan olayın ardından birçok kullanıcı Yemeksepeti'ne tepki gösterirken, bazı Twitter kullanıcıları ise konuya daha esprili bir dille yaklaştı. Biz de bu içeriğimizde Yemeksepeti'nin hacklenmesi üzerine sosyal medyadan gelen en eğlenceli tepkileri bir araya getirdik. İşte o paylaşımlardan bazıları: