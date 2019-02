Yeni Başlayanlar İçin Captain Marvel ve Karakterleri

Marvel evreninin en ünlü süper kahramanlarından biri olan Captain Marvel hakkında hiçbir şey bilmiyor olsanız bile, tüm karakterleri en baştan tanıyabileceğiniz yazımıza hoş geldiniz. Gelin hep birlikte Captain Marvel'daki karakterlerin kim olduğuna birlikte göz atalım.

8 Mart 2019'da vizyona girecek Captain Marvel, diğer Marvel filmlerinde görmediğimiz birçok karaktere, ırka ve teknolojiye ev sahipliği yapacak. Aralarında aşina olduklarınız olsa da tüm dünyada merakla beklenen filmin karakterlerini yeniden hatırlamak, vizyon tarihine çok az bir zaman kala oldukça yararlı olabilir. Spoiler kaygısı yaşamadan okuyabileceğiniz yazımıza tabii ki Captain Marvel ile başlıyoruz.

Captain Marvel

Brie Larson tarafından canlandırılacak Captain Marvel, Starforce adında Hala gezegeninden gelen yabancı ırk Kree ile birlikte savaşan seçkin savaşçı ekibinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek ismi Carol Danvers olan karakterin Dünya'ya geri dönerek geçmişini yeniden keşfettiği hikayeyi filmin yapımcısı Jason Schwartz, şu ifadelerle anlatıyor: "Klasik bir Marvel hikayesi fakat hikaye bu sefer tersten anlatılıyor."

Nick Fury

Samuel L. Jackson tarafından canlandırılan Nick Fury'ye daha önceki Marvel yapımlarından aşinayız. S.H.I.E.L.D. istihbarat örgütünün eski yöneticisi olan Fury, bu filmde diğerlerine göre daha genç, daha yeşil ve daha az yorgun olarak karşımıza çıkacak. Fury'nin gözüne ne olduğunu öğreneceğimiz Captain Marvel, yalnızca bunun için bile izlenebilir.

Mar-Vell

Jude Law tarafından canlandırılacak Mar-Vell, filmde Starforce'un lideri ve Captain Marvel'ın akıl hocası olarak karşımıza çıkıyor. Mar-Vell karakterinin hikayeye katkısını oldukça gizli tutan yapımcı Jonathan Schwartz, yalnızca Mar-Vell'ın Carol'ın geçmişi için gerçekten önemli olduğunu belirtiyor.

Minn-Erva

Gemma Chan tarafından canlandırılacak Minn-Erva karakteri, Starforce'un bir diğer seçkin üyesi. Captain Marvel ile eğlenceli bir rekabet içine giren Minn-Erva, Kree ırkından bir keskin nişancı.

Korath

Djimon Hounsou tarafından canlandırılan Korath karakteri, Guardians of the Galaxy'den de tanıdığımız bir karakter. Bu filmde Starforce'un üst düzey bir üyesi olan Korath'ın en dikkat çeken özelliğiyse sahip olduğu sert mizacı.

Ronan

Lee Pace tarafından canlandırılan Ronan, Guardians of the Galaxy'den tanıdığımız bir diğer karakter. Bu filmde Guardians of the Galaxy'ye göre daha genç haliyle gördüğümüz Ronan'ın yolu, Schwartz'a göre Captain Marvel'da Starforce ile ilginç bir şekilde kesişecek.

Talos

Ben Mendelsohn tarafından canlandırılacak Talos, şekil değiştirebilme yeteneğine sahip olan Skrull ırkının lideridir. Dünyayı istila etme amacıyla savaşan Skrull ırkıyla mücadele etmek, göründüğü kadar kolay olmayacak.

Maria Rambeau

Lashana Lynch tarafından canlandırılacak Maria Rambeau karakteri, gerçekte hava kuvvetleri pilotu olan Carol'ın en yakın arkadaşı. Carol'ın yıllarca nerede olduğunu bilmeyen Maria, Carol'ın geçmişini yeniden keşfetmesinde oldukça büyük bir role sahip olacak.

Monica Rambeau

Akira Akbar tarafından canlandırılacak Monica Rambeau karakteri, Maria'nın 11 yaşındaki kızı. Carol'ı teyze olarak gören Monica'nın filmdeki rolü hakkında henüz bir ipucu yok.

Phil Coulson

Clark Gregg tarafından canlandırılacak Phil Coulson karakteri, Avengers'tan da aşina olduğumuz bir S.H.I.E.L.D. ajanı. Captain Marvel ile Marvel Sinematik Evrenine geri dönüş yapacak Phil Coulson'ın filmdeki sahneleri merakla bekleniyor.

Goose

Reggie, Archie, Rizzo, and Gonzo isimli kedilerin canlandırdığı Goose, ilk bakışta sırdan bir ev kedisi gibi görünüyor. Çizgi romanda kedilere oldukça benzeyen Flerken olarak bilinen bir uzaylı olan Goose, bazı özel güçlere de sahip.

Yeni filmle birlikte tanışacağımız ya da karşımıza çıkacak karakterleri listelediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Captain Marvel'ın çıkmasına çok kısıtlı bir süre varken filmden beklentilerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.