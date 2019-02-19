Captain Marvel Filmine Rotten Tomatoes’ta Büyük Sabotaj

Yılın en çok merak edilen filmlerinden biri olan Captain Marvel, gösterime girmeden birkaç hafta önce Rotten Tomatoes’ta olumsuz oy bombardımanına tutuldu.

Marvel ve DC hayranları arasında çok ciddi bir çekişme yaşanıyor. Özellikle ABD’de iki tarafın takipçileri birbirlerini sık sık internette sahte oylar vererek filmleri sabote etmekle ve olumsuz yönde lobi çalışmaları yapmakla suçluyor.

Captain Marvel’in Rotten Tomatoes sayfası da olumsuz yorumlar ile dolu. İnsanların genel olarak en sinirlendiği şey ise filmin başrolünün bir kadın olması.

En çok yöneltilen suçlamalar arasında filmin “cinsiyetçi” olduğu iddiaları var. Bu suçlamanın temelinde sadece baş karakterin kadın olması yok. Brie Larson’un imkanları kısıtlı olan kızların da filmi izleyebilmesi için yapılan kampanyayı desteklemesi, ‘suçlamaların’ bir kısmını oluşturuyor. Bir kesim ise filmin genel olarak ‘SJW’ filmi olduğunu söylüyor.

Daha önce de Black Panther filmine yönelik olarak benzer bir kampanya yapılmış ve film yoğun şekilde eleştirilmişti. Bazıları bu yorumları olumsuz Justice League yorumlarının intikamı olarak görürken, bazıları ise filmin siyahi karakterler etrafında dönüyor olmasını eleştiriyordu.

Black Panther ise bu saldırıya gişede elde ettiği 1.3 milyar dolar ve En İyi Film dahil 7 kategoride Oscar adaylığı ile cevap verdi.

Öyle görünüyor ki ABD’de toplumsal çeşitlilik konusunda hala ciddi sorunlar var. Bu sorunlar, kahraman ister kadın ister siyahi olsun, farklı her karaktere karşı ortaya çıkıyor.