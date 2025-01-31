Yeni bir araştırma, bir gök taşının gelecekte dünyaya çarpma ihtimali olduğunu gözler önüne serdi.

Dünyanın önde gelen uzay ajansları, 2032 yılında gezegenimize çarpma olasılığı %1,3 olan bir gök taşını yakından takip ediyor. 2024 YR4 adı verilen bu gök taşı, Uluslararası Asteroit Uyarı Ağı (IAWN) tarafından 22 Aralık 2032'de dünyaya çarpması muhtemel bir çarpışma tehdidi olarak işaretlendi.

2024 YR4 adındaki gök taşı, ilk olarak 27 Aralık 2024'te Şili’nin Río Hurtado kentindeki bir teleskop tarafından tespit edildi. Bu teleskop, gökyüzünü tarayarak gök taşı çarpmalarına karşı erken uyarı sistemi olarak görev yapan Asteroid Karasal Çarpma Son Uyarı Sistemi (ATLAS) ağının bir parçası.

22 Aralık 2032'ye kadar gök taşına müdahale gerekebilir

Edinburgh Üniversitesi'nden gökbilimci Colin Snodgrass, The Guardian’a verdiği demeçte "Gezegen savunma müdahalesinin ilk adımı, daha fazla gözlem yaparak tehdidin kesinliğini belirlemektir." dedi. Eğer çarpışma riski devam ederse teleskoplarla daha ayrıntılı gözlemler yapılacak ve uzay ajansları gök taşının yörüngesini değiştirme veya yok etme seçeneklerini değerlendirecek.

Şu anda gök taşının yörüngesini tahmin etmek zor çünkü Güneş etrafındaki hareketi oldukça düzensiz ve dünyadan bakıldığında neredeyse düz bir çizgide ilerliyor. Bu da tahminlerdeki belirsizliği artırıyor.

Uzay Görevi Planlama Danışma Grubu, önümüzdeki hafta Viyana'da yapacağı toplantıda gök taşının durumunu ele alacak. Eğer çarpma riski %1’in üzerinde kalmaya devam ederse Birleşmiş Milletler’e konu hakkında tavsiyelerde bulunulacak. NASA'nın Dart misyonu gibi bir uzay aracıyla gök taşının yönünü değiştirme veya yok etme gibi seçenekler de masaya yatırılacak.