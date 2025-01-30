NASA, Bennu isimli asteroitten getirdiği örnekler üzerindeki incelemeleri hakkında açıklama yaptı. Örnekler, erken güneş sistemi ve yaşamın nasıl başladığına dair ipuçları sunuyor.

NASA’nın 2016’da başlattığı OSIRIS-REx görevi, Eylül 2023’te kapsülün Dünya’ya dönmesiyle resmen tamamlanmıştı. Araç, bu süreçte 6,2 milyar km yol katetmişti ve yakın bir asteroit olan Bennu’dan örnekler getirmişti. Bu örneklerin, âdeta bir zaman makinesi görevi görerek güneş sistemimiz ve gezegenler hakkında 4,5 milyar yıl öncesine dair bilgiler sunması bekleniyordu.

Şimdi ise OSIRIS-REx görevi sonrasında yapılan incelemeler hakkında bir açıklama yapıldı. NASA’ya göre örnekler, güneş sistemimizde yaşamın nasıl başladığına dair ipuçları sunduğunu gösterdi.

Yaşam için gerekli koşullar 4,5 milyar önce güneş sisteminde mevcutmuş

Bilim insanlarının açıklamalarına göre OSIRIS-REx’ten gelen örnekler, güneş sistemimizde 4,5 milyar yıl önce yaşam için gerekli koşulların mevcut olduğunu ortaya koydu. Diğer gezegen ve uydularda yaşam oluşma ihtimalini de artırdığını eklediler. NASA tarafından kullanılan ifadeler şu şekilde:

“Bulgular, yaşamın kendisine dair bir kanıt göstermiyor ancak yaşamın ortaya çıkması için gerekli koşulların erken güneş sistemi boyunca yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca yaşamın diğer gezegenlerde ve uydularda oluşma olasılığını da artırıyor."

Araştırmacılar, bu sonuçlara örneklerden Dünya’daki yaşam formlarında da bulunan 14 amino asit ve 5 nükleobaza rastlayarak ulaştı. Bunlara ek olarak yüksek seviyelerde amonyak ve formaldehit de ortaya çıkarıldı. Bu ikisi, uygun koşullarda birleştiğinde amino asit gibi karmaşık moleküller oluşturabiliyorlar. Ayrıca tuzlu sunun buharlaşması sonucu oluşmuş olabilecek bulgulara da ulaştılar. Ekim 2023'te paylaşılan ilk inceleme bilgilerinde karbon ve suya rastlandığı belirtilmişti.

Çalışma, Nature üzerinden yayımlandı. Örnekler üzerindeki araştırmalar hız kesmeden devam edecek. Zamanla güneş sistemimiz, milyarlar yıl öncesi ve Dünya dışı yaşam hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz.