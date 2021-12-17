İki Uçlu Dişlere Sahip Yeni Bir Salyangoz Türü Keşfedildi

İspanya’da salyangozların yoğun olduğu bir bölgede araştırma yapan bilim insanları yeni bir salyangoz türü keşfetti. Yeni türün diş yapısı dikkat çekti.

Salyangozlar kayaları öğütmek de dahil olmak üzere beslenmek ve yüzeyleri yalayabilmek için 'radula' adlı enteresan dişli dillere sahipler. Bu dişler oldukça sert olsa da yaşamlarını sürdürürken maddeleri ve yüzeyleri delmek için kullanıldıkları için çabucak yıpranırlar. Salyangozların yıpranan dişlerinin yerine ise her gün yenileri çıkar.

Dünyanın birçok yerinde, karada ve suda 80.000’den fazla salyangoz türü ve dolaylı olarak çeşitli dişli dil yapıları var. Esnek vücutlarında bulunan bu diş dizileri salyangoz türleri arasında oldukça farklı olabilir ve bu farklılıklar onların tanımlanmasında önemlidir. Salyangoz türlerine ev sahipliği yapan bir mağarada yeni bir salyangoz türü keşfedildi.

Bu diş yapısı ile ilk kez karşılaşıldı

Bilim insanları İspanya’nın İber Yarımadası'nda 57 farklı salyangoz türünü barındıran mağaralarda yeni bir salyangoz türü keşfetti. Yeni keşfedilen salyangoz, diş yapısı sayesinde tanımlanabildi. Yeni bir salyangoz türünün tespit edilişi, Organizma Çeşitliliği ve Evrimi adlı dergide yayınlanan makalede duyuruldu. Salyangozların genetiğini analiz eden bilim insanı Jeannette Knebühler ve meslektaşları yeni türün Iberozospeum adını verdikleri yepyeni bir cinse ait olduğunu belirtti.

Yeni keşfedilen bir salyangozun diş yapısı, yeni bir türü ortaya koydu. Her sırada küçük ama sayıca fazla olan dişlere sahip salyangozların aksine yeni türün iki uçlu dişleri dikkat çekiyor. Araştırmacılardan Jochum, “Bu ‘radula’ mağara çamurunu eleyerek yiyecek parçacıklarına ulaşmak kullanılıyor” dedi. Hamburg Üniversitesi’nde görev yapan Zoolog Wencke Krings, bazı habitatlardaki türlerin dişlerinin diğerlerine göre önemli ölçüde farklılık gösterdiğini bunun da sürekli besin kaynaklarıyla ilişkili olduğunu ifade etti.