Yeni Citroen Berlingo Türkiye’ye Geldi: İşte Fiyatı

Citroen’in Berlingo modeli, iki farklı donanım paketi ve farklı motor seçenekleri ile Türkiye’ye geldi.

Citroen Berlingo aslında kendi segmentinin gerçek anlamda öncü aracı olarak biliniyor. 1996 yılında ilk defa kombivan kavramını hayatımıza sokan araç, 2018 model yeni platformlu aracıyla bir kez daha Türkiye pazarındaki müşterilerinin karşısına çıktı. Hafif ticari araç sektörünün zirvesini hedefleyen Citroen bu hamleyle pozisyonunu da güçlendirmiş oldu.

Yeni Berlingo Avrupa pazarında oldukça iyi satış rakamlarına sahip. Eylül 2018’den bu yana 75 bin adet Berlingo satıldı. Berlingo, PSA’nın EMP2 platformuna geçtikten sonra segmentinin en geniş iç hacimli araçlarından biri haline geldi. 775 litre bagaja ve 3500 litre yükleme hacmine sahip olan araç, bu anlamda sınıfının en üstünde yer alıyor.

Berlingo ülkemize iki farklı donanım paketi ile geldi. Bu paketlerden ilki Feel adlı paket ve giriş seviyesi modeli. Bu pakette elektronik park freni, viraj aydınlatmalı sis farı, yokuş kalkış desteği gibi aracın güvenliğini öne çıkaran özellikler yer alıyor. Güvenlik Plus paketi için 3500 TL fark ödeyenler yorgunluk uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip sistemi, otomatik yağmur sensörü ve trafik levhası tanıma sistemlerini de alacak.

Araç sekiz farklı renk seçeneğine sahip. Berlingo, PSA grubundaki motor seçenekleri ile satışa çıkarken, bu motorlar 110 beygirlik 1.2 L Pure Tech ve 100 beygir 1.6 L BlueHDI dizel olacak. Ayrıca Shine donanım paketine özel olarak 130 beygirlik 1.5 litrelik BlueHDI motora sahip versiyon da satışa çıkacak.

2018 Citroen Berlingo’nun lansman fiyatları da belli oldu. Berlingo Combi 1.2 L PureTech 99 bin, 1.6 L Blue HDI ise 112 bin TL fiyatla satışta. Berlingo Combi Shine’ın fiyatı ise 125 bin TL. Berlingo Panelvan almak için ise 121 bin TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor.