iPhone, iPad ve Masaüstü İçin Yeni iPad Pro Duvar Kağıtları

Apple, dün yeni bir iPad Pro satışa çıkardı. Trackpad desteği bulunan bu iPad Pro'nun reklamında kullanılan duvar kağıtlarını iPhone, iPad ve masaüstünüzde kullanabilmeniz için indirme bağlantıları hazırladık.

Dün, Apple yepyeni bir iPad Pro duyurdu. Eski modellere kıyasla daha güçlü işlemci ve daha yeni bir kamera sistemi kullanılmış olan cihaz dün çıkmış olsa da Apple, bu cihazın geleceğinin sinyallerini vermişti. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi EEC veritabanına ekleme yapan Apple, genellikle bu platforma ekleme yaptıktan kısa bir süre sonra cihazlarını resmen duyuruyordu, bu seferki iPad Pro cihazında da bu rutin bozulmadı. Yani Apple'ın bir sonraki hamlesini merak edenler bu platformu takip ederek kısa bir süre de olsa ürünlerin geleceğini daha erken öğrenebilir.

iPadler, laptopların yerine geçecek mi tartışmaları bu cihazın çıkmasıyla yeniden alevlendi. Trackpade sahip olan bir klavyeyle gelen bu cihazın pil ömrü ise gerçekten göz dolduruyor. 10 saat olarak belirtilen pil ömrü, kullanıcıların beklentisini de bir hayli artırmış durumda.

Ne zaman yeni bir cihaz piyasaya sürülse, reklamda kullanılan fotoğraflarda inanılmaz duvar kağıtları kullanılıyor. Bu yeni cihazın tanıtımında da harika duvar kağıtları kullanılmıştı. Biz de sizlere bu duvar kağıtlarını iPad, iPhone ve masaüstünüzde kullanabilmeniz için bağlantılar hazırladık. duvar kağıdını kullanmak istediğiniz cihazın isminin üzerine tıklayarak fotoğrafa ulaşabilirsiniz.

iPad Pro duvar kağıtları:

iPhone; iPad; masaüstü

iPhone; iPad; masaüstü

iPhone; iPad; masaüstü

iPhone; iPad; masaüstü