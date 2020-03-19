LIDAR adı verilen radar teknolojisini oldukça yaratıcı bir şekilde kullanmaya hazırlanan Apple, iPad Pro’larda oldukça ilginç bir artırılmış gerçeklik oyunu oynamayı mümkün kılacak.

Akıllı cihazların sahip olduğu teknolojiler her geçen gün daha da gelişmiş hale geliyor. Bunların belki de en net örnekleri ise tablet ve telefonlarda yaşanan teknolojik ilerlemeler. Pek çok teknoloji bu cihazlarda kendine yer buluyor.

Apple da yeni iPad Pro tanıtımında bir başka teknoloji olan LIDAR’ın yeni tablette nasıl kullanılacağını göstermekle kalmadı, bir de oyuna entegre etti. Bizim ülkemizde yerden yüksek olarak bildiğimiz oyunun Amerika görmüşü olan Floor is lava/yerler lav oyunu, Hot Lava adıyla artırılmış gerçeklik oyunu haline geldi.

LIDAR ile artırılmış gerçeklik oyunu

Bilmeyenler için oyunun amacı, yere basmadan bir yerden diğerine gidebilmek. Bu amaçla mobilyaların birinden diğerine atlamak gerekiyor. Apple ise bu oyunu yeni teknolojisinin kullanıldığı bir artırılmış gerçeklik oyunu haline getiriyor.

Hot Lava adlı oyun, LIDAR teknolojisini ve artırılmış gerçekliği kullanarak salonunuzu ya da istediğiniz bir yeri oyun parkuru haline getiriyor. Oyun normalde Steam’de yer alsa da mobil versiyonu şu an için Apple Arcade’e özel durumda bulunuyor.

Oyun, artırılmış gerçekliği bu şekilde kullanmasıyla LIDAR teknolojisinin oldukça zeki bir kullanımı olarak göze çarpıyor. Ekranda ortaya çıkan görüntüler oldukça renkli ve eğlenceli olurken oyuncuları da harekete geçiriyor.

Apple, LIDAR’ın hakkını veriyor

Apple, artırılmış gerçeklik kullanan Hot Lava oyununun yanında LIDAR tarayıcının başka etkileyici kullanımlarını da bugün gerçekleştirdiği tanıtımda sundu. Bunlardan biri, CAD uygulaması olan Shapr3D oldu. Bu uygulama odayı tarıyor ve 3 boyutlu bir modelini oluşturuyor. Kullanıcılar bu modeli daha sonra düzenleyebiliyor, yeni objeler ekleyebiliyor ve nasıl göründüğünü görebiliyor.

Bir diğer uygulama demosu da Complete Anatomy adlı uygulama oldu. Bu uygulama da LIDAR kullanarak bir kişinin kolundaki hareketleri gerçek zamanlı olarak kontrol edebiliyor. Ayrıca IKEA Place uygulaması da odayı tarıyor ve firmanın ürünleri arasından seçtiklerini tavsiye olarak sunuyor.

Apple, tanıtımda karşımıza çıkan bütün demoların bu yılın ilerleyen dönemlerinde özellik olarak cihaza ekleneceğini söylüyor. Yeni LIDAR teknolojisi, Apple’ın yeni iPad’lerinde fark yaratacak bir özellik olacak gibi gözüküyor. Yeni tabletlerde ayrıca 2 kamera, A12Z Bionic çip ve Magic Keyboard uyumluluk özelliği de bulunuyor. Yeni iPad Pro’lar 25 Mart’ta satışa çıkıyor.