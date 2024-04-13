Avustralya'nın kuzey batısındaki Pilbara'da keşfedilen bir karınca türüne Harry Potter'dan esinlenilerek "Voldemort" ismi verildi.

Karıncalar familyasında yer alan Leptanilla türünün yeni bir üyesi, Avustralya'nın yakıcı güneşi altında kavrulan Pilbara bölgesinde keşfedildi. Soluk renkli ve ince yapılı bu dikkat çekici karınca türü ismini ise Harry Potter serisinin baş kötü karakteri olan Lord Voldemort'tan aldı. Yeni keşfedilen türün bilimsel adı Leptanilla voldemort olarak kayıtlara geçti.

İnce, soluk renkli ve uzun bir çeneye sahip olan bu tür, Batı Avustralya Üniversitesi'nden Dr. Mark Wong ve Bennelongia Çevre Danışmanları grubundan Jane McRae tarafından keşfedildi. Bölgede yaşayan canlıları inceleyen ikili, yalnızca iki yeni karınca türü keşfetti. Yüzeyaltı kazıma adı verilen teknolojiyle 25 metre derinlikten çıkarılan toprakta bulunan bu iki yeni tür, Leptanilla ailesinin diğer üyelerinden de biraz farklı bir yapıya sahip.

Karanlıktaki avcı Voldemort

Diğer Leptanilla türü karıncalarla karşılaştırıldığında L.voldemort'un oldukça uzun ve ince olmakla birlikte oldukça güçlü ve uzun bir çenesi olduğu gözlemlendi. Bu da toprağın derinliklerinde yaşayan bu türün avcı bir tür olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan bu türün hangi canlıları avladığı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

Dünya üzerinde 14 binden fazla karınca çeşidi bulunmasına rağmen yalnızca 60 kadarı Leptanilla ailesine dahil ediliyor. Küçük koloniler hâlinde yaşayan bu türler yeraltını tercih etmeleriyle biliniyor. Türün üyelerinin boyları ise 1-2 milimetre kadar yani bir kum tanesini geçmiyor.

Araştırma ZooKey'de yayımlandı.