Lamborghini yine yapmış yapacağını. 640 beygirlik motoruyla gücüne güç katmış olan Huracán EVO, aynı zamanda çok da akıllanmış durumda.

Lamborghini Huracán Evo ile alakalı yapılan basın toplantısında paylaşılan bilgiler, araba meraklıları için oldukça ilgi çekici. Toplantıda geçen bazı ifadeler şöyle “Versiyon 2.0’a yükseltilmiş manyeto reolojik süspansiyon, LPI (Lamborghini Atalet Platformu) sisteminden gelen girişlerle beraber kendisini hemen adapte eder.” ve “Dinamik kontrolör aracılığıyla çalışan ileri besleme mantığı, yani araç sadece tepki vermez bir sonraki hareketin ne olacağını tahmin eder ve ona uygun bir ortam hazırlar.”

Hızlıca göz atacağımız özelliklerin başında motor özellikleri geliyor. 8000 rpm'de 640 beygir güç üreten motor 6500 rpm'de 600 Nm tork üretebiliyor. Araç bu geliştirmeleri de yeni titanyum emme valfleri de, rafine ve hafif egzos sistemine borçlu.

Yeni Lamborghini Evo 1422 kg ağırlığa sahip. Güç-ağırlık oranına baktığımız zaman beygir başına 2.2kg düşüyor. 0'dan 100'e 2.9 saniyede, 0'dan 200'e 9 saniyede çıkan aracın 100 km hızla giderken durması ise 31.9 metre sürüyor. Araç çok hızlı, çok güçlü ve çok güvenli görünüyor.

Teknik özellikler, zaten Lamborghini özellikleri ve çok fazla yoruma ihtiyaç yok. Ancak Lamborghini bu kez sadece teknik özellikleriyle değil zekasıyla da ön plana çıkmak istiyor.

LDVI ismiyle anılan ürkütücü bir yapay zekalı bilgisayar sistemi, aslında şovun asıl parçası. Aracın dinamik olan bütün parçalarıyla iletişim halinde olan bilgisayar, aracın bir sonraki hareketinde ne yapmak istediğini anlayıp ona göre ayarlamalar yapıyor.

Lamborghini Evo’da aerodinamik olarak da bazı iyileştirmeler yapılmış durumda. Hava alıkları büyütülmüş, yeni ön tampon ve tekerlek tasarımı yapılmış, yan hava alıklarına yeni bir tasarım yapılmış ve entegre bir spoyler konulmuş.