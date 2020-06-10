Yeni Nesil Nissan Qashqai Test Sürüşünde Ortaya Çıktı

Nissan Qashqai'nin merakla beklenen üçüncü nesil modeli, test sürüşünde objektiflere yansıdı. Oldukça uzaktan görüntüleri alınan modelin, kamuflajlı olması dikkat çekti.

Türkiye’de ve Avrupa'da oldukça sevilen bir SUV modeli olan Nissan Qashqai'nin mevcut ikinci nesli, geçtiğimiz yıllarda tasarım değişiklikleri geçirmiş olsa da 2014'ten beri piyasada. Modelin bir süredir beklenen üçüncü neslindense fotoğraflar ortaya çıktı.

Nissan Qashqai'nin üçünü nesil modelinin geliştirme sürecinin başladığı biliniyordu. Fotoğraflar, casus fotoğrafçılar tarafından çekildiği için oldukça uzaktan çekilmiş ve netlikten uzak. Bir de üzerine test sürüşü yapan aracın fazla kamuflajlı olması eklenince, görüntülerden yeni modelin detaylarını görmek mümkün olmuyor. Yalnızca yeni Qashqai'nin arka kısmının mevcut nesle göre biraz daha sportif göründüğünü söylemek mümkün olabilir.

İşte ortaya çıkan fotoğraflar:

Söylentilere göre aracın tasarımının büyük ölçüde değişeceği, altyapısınınsa aynı kalacağı biliniyor ancak bu bilgi yine de bir söylenti. Dev otomobil firmasından yeni modelle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmiş değil. Yine de yeni Nissan Qashqai'nin nasıl görüneceğiyle alakalı fikir edinmek için yeni nesil Nissan Juke'a da göz atmak mantıklı olabilir. Yeni Nissan Juke, firmanın IMQ adlı konsept otomobilinden ilham aldı. Nissan IMQ, firmanın gelecek SUV modellerine ışık tutan bir konsept olarak görülüyor.

Yeni nesil Qashqai ile ilgili resmi bilgiler arasında aracın dizel motor seçeneğinin bulunmayacağı yer alıyor. Nissan, bunun yerine iki adet yeni hibrit motor seçeneği sunacağını belirtiyor. Bunlardan birinin firmanın ePower adlı hibrit sistemi, diğerinin de şarjlı hibrit sistem olacağı düşünülüyor. Qashqai'nin yeni benzinli motorlarında hafif hibrit denilen sistemin yer alması da bekleniyor.

Nissan, yeni şirket politikası doğrultusunda önümüzdeki 18 ay içinde 12 yeni otomobil tanıtmak için hazırlıklara devam ediyor. Otomobil üreticisi, tanıtacağı yeni 12 otomobil için YouTube kanalında bir video yayınlamıştı ve otomobil modellerini A’dan Z’ye sıralamıştı. Q harfine buradan bakabilirsiniz.