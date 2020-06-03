Japon otomobil devi Nissan, yayınladığı bir tanıtım videosunda merakla beklenen yeni Z modeline dair ipuçları vermişti. Nissan Z forumlarından gelen bir konsept tasarım, otomobilin nasıl görünebileceğine ışık tutuyor.

Nissan, geçtiğimiz hafta 10 yılı aşkın süredir satışta olan Nissan 370Z'nin uzun zamandır beklenen halefi Nissan 400Z için sessizliğini bozdu. Nissan, gelecek model yelpazesini ortaya koyan bir tanıtım videosunda yeni Z otomobiline ilk bakış sundu ve aracın sportif görünümlü bir siluetini gösterdi.

Nissan 400Z'nin ne zaman tanıtılacağına dair henüz bir açıklama gelmedi, ancak New Nissan Z forumu otomobilin karşımıza çıktığında nasıl görünebileceğini ortaya koyan bir konsept tasarım paylaştı. Görünüşe göre Nissan 400Z, modern bir tarzı önceki Z modelleriyle birleştiren retro esintili bir araç olarak gelecek.

Nissan 400Z konsept tasarımı

Konsept tasarımda Nissan 400Z'nin yuvarlatılmış LED farlarıyla ve dikdörtgen hatlara sahip ızgarasıyla açıkça 240Z'den ilham aldığı görülüyor. Nissan 400Z, eğimli bir tavan çizgisine, 370Z'den daha kısa bir arka uca ve daha uzun bir kaputa sahip olacak. Sanatçı, tasarımın arka kısmını oluşturmadı, ancak arka lamba tasarımının 300ZX'den esinleneceği bildiriliyor.

Yeni Nissan 400Z sadece selefinden daha iyi görünmekle kalmayacak, aynı zamanda çok daha güçlü olacak. Teknik detaylar resmi olarak doğrulanmasa da 370Z'deki 332 beygir gücündeki 3.7 litrelik V6 motorun, 400 beygir gücü üreten Infiniti tarafından üretilen 3.0 litrelik çift turboşarjlı V6 ile değiştirileceği bildiriliyor.

Nissan 400Z'nin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor, ancak Japon otomobil devi, aracın önümüzdeki 18 ay içinde tanıtacağı 12 yeni modelden biri olacağını doğruladı. Bununla birlikte, Nissan 400Z forumunda, markanın tedarikçisi için çalıştığını öne süren bir kullanıcı, aracın üretiminin Eylül 2021'de başlayacağını iddia ediyor.