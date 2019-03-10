Ortaya çıkan bir patent, Google'ın yayınlanması beklenen oyun servisi Project Stream için hazırlanan bir donanım olma ihtimali yüksek.

Google, Project Stream adında bir oyun servisi için ciddi bir uğraş veriyor. Bunun için hazırlanacak donanıma baktığımızda, yeni yayınlanan bir Google patentinde bir oyun kolunu görmüş olabiliriz. Patent, oyun kolu ile bir oyun sistemi arasında çalışan bir bildirim sistemini işaret ediyor. Yanko Design'dan Sarang Sheth ise oyun kolu bir konsept oluşturdu.

İlk bakışta cihaz, standart gamepad tasarımından çok fazla sapmıyor gibi görünüyor. Cihaz üzerinde iki adet joystick, bir D-pad, dört ayrı tuş ve yönlendirme için tuşlar var. Merkezdeki ses kontrol tuşuna benzeyen tuş, bir oyundayken Google Asistan ile konuşmak için olabilir.

Şu anki haliyle, Project Stream tarayıcınız üzerinden çalışıyor. Google’ın sunucularındaki tüm ağır işlemleri yapıyor ve oyunu doğrudan bilgisayarınıza aktarıyor. Şu anda sadece bir oyunla beta testi yapılıyor: Assassin's Creed Odyssey. Klavyeyle, fareyle veya bir oyun koluyla oynayabilirsiniz ancak bu patent, bulut oyun hizmetine eşlik edebilecek potansiyel olarak Google markalı bazı cihazlarda bize verilen ilk görünüm gibi gözüküyor.

Her zaman olduğu gibi patentlerde de, şirket planlarının ve donanım tasarımlarının zaman içinde değişebileceğini hatırlamakta fayda var. Google’ın Project Stream’e yatırım yapmaya devam edeceği ya da kendi oyun kolunu ortaya çıkaracağı kesin değil ama bunu düşünüyor diyebiliriz. Bu ayın ilerleyen günlerinde düzenlenecek olan Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda daha fazlasını duyabiliriz.