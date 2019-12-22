Redmi Note 8 Pro’nun Yeni Bir Varyantı TENAA’da Ortaya Çıktı

Xiaomi, geçtiğimiz ağustos ayında Redmi Note 8 serisini Çin’de piyasaya sürmüştü. Şirket, ilk piyasaya sürüldüğünde 6 GB ve 8 GB RAM seçeneği sunan Redmi Note 8 Pro’nun 4 GB varyantını TENAA üzerinde listeledi.

Akıllı telefon sektöründe dünyanın en büyük 4. üreticisi olan Xiaomi, orta-üst segment akıllı telefonları ile dikkat çekmeyi başarıyor. Şirket, bundan birkaç ay önce Redmi Note 8 serisini Çin’de piyasaya sürmüştü ve akıllı telefon serisi birkaç ay sonra Hindistan pazarına da giriş yapmıştı. Redmi Note 8 Pro ise piyasaya sürüldüğü zaman 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahipti. Bugün ortaya çıkan bir listelemeye göre Xiaomi, Redmi Note 8 Pro için bir seçenek daha eklemeyi planlıyor.

Xiaomi, TENAA’nın internet sitesi üzerinde yeni bir listeleme yaptı. M1906G7T model numaralı bir Redmi Note 8 Pro modelini listeleyen Xiaomi’nin listelediği telefonun detaylarında 4 GB RAM seçeneği görüldü. TENAA sertifikasını alan akıllı telefon için Xiaomi’den resmi bir duyuru yayınlanmadı. Ayrıca şirket bu listelemeden önce herhangi bir şekilde yeni bir varyantın geleceği ile ilgili bir duyuru da yapmamıştı.

Redmi Note 8 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,53 inç (1080 x 2340 piksel) IPS LCD ekran, Gorilla Glass 5

6,53 inç (1080 x 2340 piksel) IPS LCD ekran, Gorilla Glass 5 İşlemci: Mediatek Helio G90T

Mediatek Helio G90T RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Arka Kamera: 64 MP (f/1,9) geniş açılı ana sensör, 8 MP (f/2,2) ultra geniş açılı lens, 2 MP (f/2,4) makro lensi, 2 MP (f/2,4) derinlik algılayıcı

64 MP (f/1,9) geniş açılı ana sensör, 8 MP (f/2,2) ultra geniş açılı lens, 2 MP (f/2,4) makro lensi, 2 MP (f/2,4) derinlik algılayıcı Ön Kamera: 20 MP (f/2,0) geniş açılı ana sensör

20 MP (f/2,0) geniş açılı ana sensör Batarya: 4.500 mAh batarya, 18 W hızlı şarj

4.500 mAh batarya, 18 W hızlı şarj Bağlantı: Wi-Fi 802.11, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE, Bluetooth 5.0

Wi-Fi 802.11, A-GPS, GLONASS, GSM, LTE, Bluetooth 5.0 İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10

Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10 Renkler: Siyah, Kırmızı, Mavi, Beyaz

Siyah, Kırmızı, Mavi, Beyaz Boyutlar: 161,4 x 76,4 x 8,8 mm

161,4 x 76,4 x 8,8 mm Ağırlık: 200 gram

Xiaomi’nin TENAA üzerinde listelediği yeni Redmi Note 8 Pro varyantının ne zaman piyasaya sürüleceği bir yana, modelin piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu şimdilik yalnızca bir listeleme ancak önümüzdeki günlerde Xiaomi resmi bir açıklama yaparak yeni varyantını duyurabilir.