Yerli Helikopter Motorunun Gücü Başarıyla Test Edildi

Yerli helikopterin testinin ardından helikopter motoru için de önemli adımlar atılacak.

Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan yerli helikopter T625’in aynı şekilde yerli olması için çabalanan motorunun gücü test edildi. TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından geliştirilen yerli helikopter motoru, kısa süre önce başarıyla test edilmesinin ardından daha hızlı geliştirilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da tam destek verdiği yerli helikopter projesinde yeni bir kilometre taşı daha geride kaldı. Yapılan açıklamaya göre motorun kalbini oluşturan çekirdek motorun ilk ateşlemesinin başarıyla çalışmasının ardından yerli motor ilk kez kararlı rejimde çalıştırıldı.

Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında 8 senede tamamlanması beklenen projenin 1.5 yıllık çalışma süreci geride kaldı. T625’in yerli motorla ilk uçuşunu 2021 yılında yapacağı açıklandı. TEI, ilk uçuşun 2021’de yapılacak olsa da motoru 2019’da çalıştırmayı hedefliyor.

Yerli Helikopter T625, şimdilik motor hariç yerli olarak üretiliyor. Önümüzdeki senelerde ise motorunun da yerli olması bekleniyor. Uzmanlara göre, savunma ve havacılık sanayisinde diğer şeylerin yanında motor üretiminin de eklenmesi, Türkiye için çok büyük bir artı olacak.