Erzurum'da Yerli Otomobilin Kardan Heykeli Yapıldı

Türkiye'nin onlarca yıldır hayali olan yerli otomobil projesi, 2019 sonu itibarıyla gerçek oldu. Yerli otomobille tanışmak, birkaç yıl daha sürecek ancak şu sıralar Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, yerli otomobilin kardan heykeline ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin uzunca bir süredir hayata geçirmek istediği projelerinden bir tanesi olan yerli otomobil, 2019'un sonu itibarıyla tanıtıldı. TOGG tarafından hazırlanan yerli otomobil, yaptığı ön gösterimle tüm Türkiye'nin gönlünü kazanmayı başardı. Vatandaşlar şu sıralar, yerli otomobil ile tanışacakları günün hayalini kuruyorlar.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden bir tanesi olan Erzurum, şu sıralar Doğu Anadolu Kariyer Fuarı olarak isimlendirilen bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlik kapsamında, Erzurum'da eğitim hayatını sürdüren üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarının yapılması konusunda yardımcı olunuyor. Etkinlik kapsamında, kar ve buzdan yapılmış olan heykeller de sergileniyor. Yerli otomobil de sergilenen heykeller arasında yer alıyor.

Erzurum'daki üniversite öğrencileri, TOGG tarafından hazırlanan yerli otomobilin kardan heykelini yapabilmek için 3 gün uğraşmışlar. Orijinaline bağlı kalınarak oluşturulmaya çalışılmış olan heykel, SUV tipindeki yerli otomobilin önemli detaylarını gözler önüne seriyor. Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na gelen ziyaretçiler de yerli otomobilin kardan heykeline yoğun ilgi gösteriyorlar.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan heykel, Erzurum'un farklı noktalarından toplanan kar kütleleri ile yapılmış. Fuara gelen kişilerin hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdiği heykel, görenlerin yüzünde de hafif bir tebessüm bırakıyor.

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı kapsamında sergilenen kardan heykeller yerli otomobilden ibaret değil. Erzurum'un önemli simgelerinden bir tanesi olan Çifte Minareli Medrese ve Doğu Anadolu Gözlemevi gibi yapılara ait heykellerin yanı sıra, çift başlı kartal heykelleri de fuar kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş durumda.