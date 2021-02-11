Mustafa Varank, TOGG ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu. Bakan Varank'ın açıklamalarına göre bu iş birliği sayesinde yerli otomobil, anlık olarak meteoroloji verilerini alıp, kendini buna göre optimize edecek.

Yerli otomobil projesi ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın liderliğinde bir araya gelen TOGG yöneticileri ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yerli otomobil için bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği kapsamında üretilecek otomobiller, meteoroloji verilerini anlık olarak alabilecekler. Varank, bu iş birliğinin meteoroloji veri paylaşımından çok daha fazlası anlamına geliyor.

Bakan Varank tarafından yapılan açıklamalara göre yapılan iş birliği, Mobilite Açık Veri Seti'nin oluşturulması için atılmış olan ilk adım. Gerek TOGG gerek sonraki projeler için mobilitenin çok önemli olduğunu ifade eden Varank, Mobilite Açık Veri Seti'nin girişimciler, şirketler ve akademisyenlerle paylaşılacağını, böylelikle de önemli yenilikler için altyapıların oluşturulmuş olacağını söylüyor. Bugünkü iş birliği, yerli otomobilin sahip olacağı otonom sürüş sisteminin de önemli bir parçası...

Türkiye'nin rotası: Ar-Ge ve inovasyon

Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamalarda; "Türkiye’nin rotasını Ar-Ge ve inovasyonda tutmakta kararlıyız. Suni gündemleri asla kabul etmiyoruz. İşte TOGG gibi büyük ve vizyoner projeler ülkemizin teknoloji ekosistemini de besleyip, büyütüyor. Yazılımdan mekanik parçalara kadar, üretim sürecine dahil olacak yerli tedarikçilerle TOGG çok yakın iş birliği içinde. Yaptıkları iş bakımından dünyada ilk olma özelliğine sahip startuplar dahi bu sürece katkı sağlayabiliyorlar." ifadelerine yer verildi.

TOGG ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanan anlaşma, ilk olmadığı gibi son da olmayacak. Bakan Varank tarafından da dile getirilen bu durum, önümüzdeki dönemlerde yeni iş birlikleri göreceğimiz anlamına geliyor. Özellikle de veri paylaşımının kritik önem arz ettiğini ifade eden Varank, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile de dirsek temasında olduklarını söyledi.

Yerli otomobili eleştirenlere tepki

Bakan Varank'ın dikkat çekici açıklamalarından bir tanesi de otomobili eleştiren kişilerle ilgiliydi. Bu konuda sert çıkan Mustafa Varank; "Bugün aslında tanıtımını yaptığımız bu hadise bildiğimiz kadarıyla dünyadaki ilk örneklerinden bir tanesi. Ancak otomobilimizle ilgili bize sıkça eleştiri yapanlar oluyor. 'Bu parçası şuradanmış, şu parçası şuradanmış' diyerek adeta otomobilimize bir kulp bulmaya çalışıyorlar." diyen Varank, eleştirilere tepkisini göstermiş oldu.