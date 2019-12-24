TOGG, resmi Twitter hesabından yaptığı yerli otomobil paylaşımlarına devam ediyor. Bugün de otomobilin ayna detaylarını netleştiren yeni bir fotoğraf daha paylaşıldı. Sosyal medyada konuluşan ayna detayı de netleşmiş oldu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, resmi Twitter hesabından yerli otomobilin ön gösterim tarihi olan 27 Aralık'a kadar her gün yeni bir detay paylaşmaya devam ediyor. Bugün yayınlanan son fotoğrafta ise sosyal medyada çok tartışılan ayna detayı netlik kazandı.

#AynalarYerliYerinde etiketiyle yeni fotoğrafı paylaşan TOGG, yerli otomobilin dikiz aynalarını ilk kez gösterdi. Bakan Mustafa Varank'ın paylaştığı ilk fotoğraftaki ayna detayı, daha önce tartışma konusu olmuş, biz de yerli otomobilde aynalar yerine hangi teknolojinin kullanılacağını buradaki haberimizde açıklamıştık.

TOGG'un paylaştığı son yerli otomobil fotoğrafı şu şekilde:

Yerli otomobilde yan aynalar yerine asında ayna değil, kamera sistemleri kullanılacağı da böylece kesinleşmiş oldu. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi, Pininfarina tarafından tasarlanan K350 konseptinde de yan aynalar yerine kamera sistemleri kullanılıyor. Sürücüler, bu kameralar aracılığıya çevreye daha hakim olabiliyorlar.

Yerli otomobil hakkında her geçen gün netleşecek detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.