Yerli Otomobilin Heyecan Yaratan 'Far Detayı' Paylaşıldı

TOGG, resmi Twitter hesabından 27 Aralık’ta tanıtlacak yerli otomobil için ilk detayı paylaştı. Paylaşımda geri sayımın başladığını ifade eden TOGG, yerli otomobilin ön farlarını ilk kez gösterdi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş., Twitter üzerinden her gün saat 14.30’de yerli otomobile dair önemli bir detayı paylaşacağını açıkladı. Bugün başlayan paylaşım serilerinin ilki, SUV tipinde olması beklenen elektrikli otomobilin farları oldu.

Yerli otomobilin farları, daha önceki haberlerimizde sunduğumuz Pininfarina K350 tespiti ile uyuşuyor. İtalyan şirket Pinifarina’nın yerli otomobilin tasarımında sorumlu olduğu biliniyor. Ayrıca bugüne kadar yapılan diğer tüm paylaşımlarla, K350’nin yerli otomobile en yakın tasarıma sahip konsept olduğu da anlaşılmıştı.

Yerli otomobilin ön farları ve ışıkları aşağıdaki gibi olacak:

Pininfarina K350 konseptinin önden görünümü:

TOGG, bundan sonra 27 Aralık’taki tanıtma kadar her gün yerli otomobile dair önemli bir görsel detayı paylaşacak. Twitter hesabını yeni açan şirket, @togg2022 adıyla bundan sonra projeye dair önemli bir bilgi kaynağı olacak. Ayrıca hesap üzerinden şirketin kuruluşuna öncülük eden ‘5 babayiğit’ Turkcell, Zorlu, Kıraça ve Anadolu Grubu’nun Twitter hesapları da takibe alındı.

TOGG’un resmi Twitter hesabındaki takipçi sayısı hızla yükselirken, yerli otomobilin bilinen tüm teknik özellikleri için buraya tıklayabilirsiniz. 27 Aralık tarihine kadar biz de detayların takipçisi olup sizlere aktarmaya devam edeceğiz.