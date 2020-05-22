Yerli Parmak İzi Tanıma Sistemi'nin Testleri Tamamlandı

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla yerli parmak izi sistemi geliştirmek için çalışma yapan HAVELSAN, parmak izi tanıma sisteminin testlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Sistem önümüzdeki dönemde İçişlerine bağlı kurumlarda kullanılmaya başlanacak.

HAVELSAN, bir süredir İçişleri Bakanlığı’nın ihtiyaçları arasında yer alan parmak izi tanıma sistemleri üzerinde çalışıyordu. HAVELSAN'dan yapılan açıklamada, yerli parmak izi tanıma sisteminin geliştirilmesinin ardından test sürecinin de tamamlandığı bildirildi.

Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında geliştirilen Nitelikli Parmak İzi Tanıma Sistemi, yapılan testlerde başarılı oldu. Parmak izi tanıma sisteminin başarıyla tamamlanan testlerinin ardından HAVELSAN Teknoloji Geliştirme Grup Müdürü Suphi Emre Şahin bir açıklama yaptı. Şahin, gelişmiş sistem bileşenlerini kullanarak parmak izi tanıma sistemini bir yıl içerisinde geliştirdiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı kurumlarında yıl sonuna kadar sistemin denemeleri yapılacak

HAVELSAN yöneticisi Suphi Emre Şahin, bir yıl içinde geliştirdikleri sistemin İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurumlarda yıl sonuna kadar deneneceğini açıkladı. Şahin, kurumlardaki denemelerin ardından yerli parmak izi tanıma sisteminin teslime hazır hale geleceğini söyledi.

Hali hazırda yurt dışından gelen parmak izi tanıma sistemlerinin kullanıldığını söyleyen Şahin, bu durumun dezavantajları olduğunu belirtti. Yurt dışında alınan sistemlere dönem dönem üreticileri tarafından yapılan bakımlar sırasında kritik verilerin yurt dışına çıkarılması ihtimali olduğunu söyleyen Şahin, bu durumun önüne geçmek için yerli sistemlerin kullanılması gerektiğini söyledi.

Sistem başka teknolojilerle genişletilecek

Ulusal Veri Yönetim Sistemi olarak isimlendirilen proje, parmak izi tanıma sisteminin ardından emniyetin olay yerinden aldığı parmak izleriyle de çalışabilir hale getirilecek. Sisteme sonradan retina ve avuç içi damar tarama teknolojileri de eklenecek.

Şu anda Türkiye’de yurtdışında getirilen parmak izi sistemleri kullanılıyor. Bu alanda yerli üretim parmak izi tanıma sistemlerinin kullanılmaya başlanması 20 milyon doların ülkede kalmasını sağlayabilir.

İlk etapta İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurumlarda kullanılacak olan yerli parmak izi tanıma sistemi; noterlerde, gümrük kapılarında, sağlık kuruluşlarında ve kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılabilecek.