Geçtiğimiz ocak ayında ilk 2020 Ford Mustang Shelby GT500’ü açık artırmada 1.1 milyon dolara satın alan, Amerikan açık artırma şirketi Barrett-Jackson Auction CEO'su Craig Jackson, Ford ile iş birliği yaparak araca hayranlık uyandıran bir yeşil kazandırdı.

Devasa bir otomobil koleksiyonuna sahip olan Barrett-Jackson Auction CEO'su Craig Jackson, paha biçilemez araçlarının arasına yakın zaman önce ikonik bir model daha eklemişti. Amerikalı milyarder, bu yılın başlarında ilk 2020 Ford Mustang Shelby GT500 modelini Scottsdale Müzayedesinde düzenlenen açık artırmada tam 1,1 milyon dolara satın almıştı.

Bilmeyenler için; Jackson’ın sahip olduğu Arizona merkezli Barrett-Jackson Auction, klasik arabalar ve antika arabaların müzayedesinde uzmanlaşmış bir şirket. 1995 yılından bu yana şirketin CEO koltuğunda yapan iş insanı, yapımı iki yıl süren milyonlarca dolarlık özel garajı ile sık sık gündeme geliyor.

Jackson halihazırda zümrüt yeşili rengindeki 1968 Shelby EXP Prototype modeline sahipti. Koleksiyonuna yeni kattığı 2020 Ford Mustang Shelby GT500’i ikonik modelle uyumlu hale getirmek için Ford ile iş birliği yapan milyarder, en sonunda arzu ettiği görüntüye kavuştu: Yeşil renkte bir 2020 Ford Mustang Shelby GT500.

İşte 1968 Shelby EXP Prototype ile aynı renkteki 2020 Ford Mustang Shelby GT500​

Ford, yeşil boyayı orjinaline uygun hale getirmek için iki farklı tondaki yeşil boyayı birleştirdi. Kendi boya kataloğunda dahi bulunmayan oldukça çarpıcı bir çarpıcı bir yeşil renk elde eden Amerikalı şirket, Jackson’ın hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Jackson, “Bunu isterken, ne kadar olağanüstü bir girişim olacağını gerçekten bilmiyordum, ancak BASF ve Penske'deki boya uzmanları inanılmaz bir iş çıkarttı. Ford ekibi hayallerimin gerçeğe dönüşmesine yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptı. Emekleri için onlara minnettarım” ifadelerini kullandı.