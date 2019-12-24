Amerikan otomobil üreticisi Ford’un kült modellerinden biri olan Crown Victoria, günümüzün otomobil trendlerine uygun olarak yeniden tasarlandı. Hiç olmadığı kadar güzel bir görüntüye kavuşan araç, 90’lar ile günümüz arasında hoş bir köprü kuruyor.

90’lardaki Hollywood filmlerinde FBI ajanlarının ve polislerin kullandığı otomobil olarak bilinen Ford Crown Victoria, hiç şüphesiz otomotiv tarihinin en ikonik modelleri arasında yer alıyor.

Araç geçtiğimiz yıllarda üretim bandından çekilmişti. Yine de ünlü Amerikan sedanının hala tüm dünyada sadık takipçileri bulunuyor. 20 yıl boyunca gövde tasarımının hiç değişmemesi, Crown Victoria’yı ilginç kılan detayların başında geliyor.

Orijinal Ford Crown Victoria:

Popüler video paylaşım platformu YouTube’da 195 bin aboneli ‘TheSketchMonkey’ adında bir kanalı bulunan endüstriyel tasarımcı Marouane Bembli, bu ikonik modeli yeniden tasarladı. Ford Crown Victoria’ya modern bir yorum katan Bembli, 1990'ların otomotiv tasarımında hakim olan yuvarlak çizgiler yerine, daha keskin ve sert bir tasarım anlayışı benimsemiş.

Tekerlek yuvaları büyüyen yeni Crown Victoria, incelen ön LED farlarıyla bir hayli etkileyici görünüyor. Aracın ikonik arka lambalarını LED bir çizgiyle birleştiren Bembli, hem 90’lar hem de günümüz arasında hoş bir köprü kurmayı başarmış. Ayrıca aracın metalik gri rengi ve alaşımlı jantları da müthiş bir tamamlayıcı görevi görüyor.

1992-2011 yılları arasında üretilen Ford Crown Victoria, arkadan çekişli ve sekiz silindirli motora sahip olduğu için özellikle polisler tarafından çokça tercih ediliyordu. Şasisinin karoserinden ayrı olması nedeniyle aynı segmentindeki diğer araçlara nazaran daha sağlam bir yapıda olan Crown Victoria, kaza sonrası kolay bir şekilde tamir edilebiliyor olmasıyla öne çıkıyordu.

Ford Crown Victoria'nın yenilenen tasarımına aşağıdaki videolardan bakabilirsiniz: