YÖK, Üniversite Öğrencilerine Kayıt Dondurma Hakkı Tanıdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerine koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 bahar yılını kapsayacak şekilde kayıt dondurma hakkı verdiğini duyurdu.

Üniversiteler, koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapatıldıktan sonra 23 Mart'ta uzaktan eğitime başlamıştı. YÖK, üniversitelerde uzaktan eğitimin başlaması ile internet bağlantı sorunu gibi çeşitli engellerle karşılaşılması üzerine 2019-2020 bahar yarıyılıyla sınırlı olmak koşuluyla öğrencilere kayıt dondurma hakkı tanıdı.

YÖK’ün kayıt dondurma hakkı duyurusunda önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 bahar yarılı kayıtlarının dondurulabileceği belirtildi. YÖK’ün duyurusunda dondurulan sürenin öğrencilerin azami üniversite eğitimi süresinden düşülmeyeceğinin altı çizildi.

Bahar yarıyılı için kayıtlarını dondurmak isteyen tez döneminde olan yüksek lisans öğrencileri için dondurma kararını, tez danışmanlarının görüşleri alınarak üniversitelerin yönetim kurulları karar verecek. Kayıt dondurma işlemi kabul edilen tez dönemindeki yüksek lisans öğrencilerinin azami öğrenim süresi dolması halinde kayıt dondurma süresi kadar süre öğrencinin öğrenim süresine eklenecek.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) aldığı karar henüz kurumun internet sitesinde yayınlanmadı. Ancak bazı üniversitelerin rektörleri YÖK’ün bahar yarıyılı kayıt dondurma hakkı tanıyan duyurusunu yayınladı.