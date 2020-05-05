YÖK, Üniversitelerin Açılabileceği Tarihi Açıkladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında uzaktan eğitim sistemine geçilen üniversiteler ilgili yeni bir açıklama yapıldı. YÖK'ten yapılan açıklamalarda yetkililerin 1-14 Haziran arasında koronavirüsle ilgili yapacakları açıklamalar doğrultusunda, üniversitelerin 15 Haziran'da açılabileceği belirtildi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler arasında, okul ve üniversitelerin tatil edilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi de yer alıyordu. Şimdi Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında şimdiye kadar iyi bir iş çıkaran Türkiye, salgının kontrol altına alınabilmesi için elinden geleni ardına koymadı. Alınan tedbirlerin meyvesini almaya başladığımız şu günlerde ise normalleşme sürecini ve normalleşme sürecinin nasıl olacağını konuşur hale geldik. İşte YÖK tarafından yapılan açıklamalar da üniversitelerin normalleşme sürecinin nasıl olacağını ortaya koyuyor.

YÖK, üniversiteleri açmak için salgının kesin olarak kontrol alınmasını şart koşuyor

Üniversitelerde normale dönüş, 15 Haziran'da başlayabilir

YÖK tarafından yapılan açıklamalara göre üniversitelerin normale dönüş sürecinin 15 Haziran itibarıyla başlama ihtimali bulunuyor. Ancak bu ihtimalin gerçekleşmesi için bir şartın gerçekleşmiş olması gerekiyor. YÖK'ün belirlediği bu şart, 1 Haziran itibarıyla salgının kontrol altına alınmış ve düşüş sürecinin başlamış olduğunun kesin bir şekilde beyan edilmesi. Eğer bu şart gerçekleşirse, üniversitelerin normalleşme sürecindeki ilk adım atılmış olacak.

YÖK, üniversitelerdeki normalleşme sürecinin bazı tedbirler alınarak başlayacağını ifade ediyor. Açıklamalara göre eğer YÖK'ün belirlediği şartlar gerçekleşir ve üniversiteler 15 Haziran'da hizmet vermeye başlarsa, dersler kademeli olarak ve koruyucu önlemler alınarak başlayacak. Bu süreçte öğrenci sayısı kısıtlı tutulacak. Ayrıca YÖK, bu süreçte yeni akademik takvim çalışmalarını da başlatacak.

YÖK tarafından yapılan açıklamalar, üniversitelerdeki eğitim sürecinin yavaş yavaş normale döneceğini gözler önüne seriyor. Ancak kurum, yaşanan olağanüstü süreci tüm boyutlarıyla değerlendiriyor ve istenmeyen sonuçlara yol açmak istemiyor. Şimdi gözler, devletin ilgili kurumlarının 1 Haziran itibarıyla yapacağı koronavirüs açıklamalarında. Eğer bu açıklamalar YÖK'ün şartlarını sağlarsa üniversiteler, eski haline dönmeye başlayacak.