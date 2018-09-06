Eğer uygulamaları karanlık modda kullanmayı seviyorsanız, YouTube'un size güzel haberleri var. Zira YouTube, karanlık tema özelliğini yavaş yavaş Android kullanıcılarına sunmaya başladı.

Hem güç tasarrufu hem de uzun süre ekrana bakmanın neden olduğu baş ağrısı nedeniyle pek çok akıllı telefon kullanıcısı uygulamaları ‘karanlık mod’ özelliği ile kullanmaktadır. Fakat karanlık mod özelliği kullanıcılar arasında henüz yeterince yaygınlaşmadığı için bazı uygulamalar hala karanlık mod özelliğini kullanıcılara sunmuyor.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube, geçtiğimiz Mart ayında mobil uygulaması için bir karanlık mod üzerinde çalıştığını ve iOS cihazlar için karanlık modun kullanılabilir olduğunu duyurmuştu. Android kullanıcıları ise o günden bu yana karanlık modun resmi olarak yayınlanması için bekliyorlar.

YouTube nihayet karanlık modu bazı YouTube Android kullanıcılarının erişimine açmaya başladı. Eğer YouTube mobil uygulamasını açtığınızda yukarıdaki görselde olduğu gibi ‘Yeni Karanlık Tema’yı deneyin’ şeklinde bir uyarı alıyorsanız, YouTube’un karanlık modunu ilk test edecek kullanıcılardan birisiniz demektir. Eğer uyarıyı almıyorsanız karanlık modu kullanmak için biraz daha beklemeniz gerekecek.