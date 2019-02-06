YouTube'un patronu ünlü iş insanı Susan Wojcicki, kendi çocuklarının da YouTube Rewind 2018 videosunu beğenmediğini itiraf etti. Video aynı zamanda YouTube tarihinin en çok Dislike alan içeriği niteliğinde.

Yayınlandığı günden itibaren adeta dislike yağmuruna tutulan YouTube Rewind 2018, platformun tarihinde en fazla dislike alan video olmuştu. Hemen hemen herkesin 'berbat' bulduğu videonun ardından PewDiePie kendi Rewind videosunu yayınlamış ve büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

Şubat 2014'te YouTube'un CEO'su olan ve dünyanın en başarılı kadın girişimcilerinden biri olarak kabul edilen Susan Diane Wojcicki'den ilginç bir itiraf geldi.

Son yayınlanan bir blog yazısıında, Wojcicki video ile ilgili şunları söyledi:

"İnternetteki en çok dislike alan videoyu yapmak gibi bir niyetimiz yoktu elbette. Evde bile çocuklarım, 2018 Rewind'ın fazlasıyla 'cringe' bir video olduğunu söylüyorlar. İnsanların geçen yılın önemli anlarını ve YouTube'un bugününü yansıtmadığı yönündeki eleştirilerine de katılıyorum. Söz veriyorum 2019'da iyi bir iş çıkaracağız."

Bizler bu yazıyı hazırlarken, Will Smith, Trevor Noah, John Oliver, müzik yapımcısı Marshmello ve Adam Rippon gibi ünlülerin yer aldığı video toplamda 15 milyon dislike almış durumdaydı.