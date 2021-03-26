YouTube tarafından tarafımıza iletilen bir duyuru e-postasına göre platform, telif hakkı ihlallerini artık video yayınlanmadan önce kontrol edip kanal sahibini uyaracak. Böylece YouTube kanallarının telif ve reklam geliri sorunları büyük ölçüde çözülecek.

YouTube'daki videoların beklenmedik bir şekilde telif haklarına takılması ya da reklam gelirinden mahrum bırakılması, içerik üreticilerinin önlerinden en büyük engel desek yeridir. Ancak artık bu durum tarih oluyor; çünkü YouTube, yüklenen bir videonun telif ve reklam açısından uygunluğunu yayınlanmadan önce denetleyecek.

Daha önceki sistemde platform, video yayınlandıktan sonra kontrol aşamasını gerçekleştirirdi. Eğer telif hakkı ihlali yapıldıysa videoyu liste dışı bırakılır ya da silinir, eğer içerik reklama uygun değilse reklam gelirinden mahrum bırakılırdı. Hatta bu kısıtlamalar, kanalların veya diğer içeriklerin erişimini ciddi şekilde etkiliyordu.

YouTube'un devrimsel yayın öncesi 'telif ve reklam kontrol özelliği' aşağıdaki gibi çalışacak:

Videoda da görüldüğü üzere YouTube, içerik üreticilerinin alışık olduğu Studio ekranına Kontrol adında yeni bir aşama daha ekliyor. Bu aşamada üreticiler, videoya ilişkin telif ve reklam denetimlerinin sunucunu rahatlıkla görebilecekler. Eğer telif sorunu varsa görüntüden mi yoksa müziklerden mi kaynaklandığına ilişkin önerilerle karşılaşacaklar. Böylece videolarını henüz yayınlanmadan telif haklarına ve reklama uygun hale getirebilecekler.

Diğer taraftan söz konusu özellik, YouTube Studio'ya yüklenen her içerik için arka planda da kontrol edilecek. İçerik üreticilerinin yapmaları gereken tek şey, videolarını panele yükleyip bir süre sonra telif ve reklam uygunluğunu kontrol etmek. Ayrıca üreticiler, içeriklerdeki telif sorunlarına itiraz edebilecekler veya sonucu önemsemeden içeriklerini yayına alabilecekler.