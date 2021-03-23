Youtube’a Otomatik Ürün Tanıma ve Önerme Özelliği Geliyor

Gün geçtikçe yapay zeka temelli gelişen dünyanın en büyük video izleme sitesi YouTube’a, ürün tanıma ve önerme özelliği geliyor. Artık izlediğiniz videolardaki ürünleri satın alabilir olacaksınız.

Entegre e-ticaret deneyimi konusunda “reklam dünyasını kökünden değiştirecek” yeni bir çözüm geliyor. Youtube’da izlediğiniz videolarda yer alan ürünleri satın alabilecek ya da inceleyebileceksiniz. İzlediğiniz bir iPhone videosunda yer alan iPhone modelini YouTube size önererek ürünü satın almanızı sağlayacak.

Google Merchant Center’la entegre çalışması beklenen sistem şu anda test aşamasında. "2020’nin en iyi 10 telefonu" videosunu izlerken açılacak bir menü sayesinde telefonları görüntüleyebilir hatta aksesuarlarını bile görebilirsiniz. Telefonların fiyatları konusunda da bilgi alabileceksiniz. Bu özellik sayesinde reklam ve pazarlama alanında büyük değişiklikler bekleniyor.

Instagram’ı tahtından edebilir

Facebook LLC’nin Instagram üzerinden kurguladığı satış ve pazarlama stratejisini Youtube yıkıp geçebilir. Takip ettiğiniz bir fenomenin üzerinde yer alan kombinin marka ve fiyat bilgisini alabiliyordunuz ancak izlediğiniz hemen her video da ürünlerin tamamını görmek oldukça ilgi çekici olacak. Bununla beraber “videoların ticarileştirilmesiyle” beraber birçok influencer Youtuber olmak isteyecektir. Satış takibi ve marka iş birlikleri açısından da oldukça verimli geçecek.

Özelliğin ilk etapta ABD’de yer alan kullanıcılar için aktif edilmesi bekleniyor. Ürün ilişkilendirmesi yönünden de oldukça verimli olacak bu reklam çalışmasında, satın almak istediğiniz ürünü izlerken aksesuarlarını da önerecek olan YouTube sayesinde e-ticaretin oldukça hızlanacağı şimdiden kesin gibi. Bir müzik videosunda yer alan sanatçının kullandığı “makyaj malzemelerini” görebilecek olduğunuzu düşünün. İşin pazarlama ve reklam boyutu hangi aşamalara kadar büyüyecek tahmin edebiliyorsunuzdur.

Peki YouTube’un bu güncellemesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu reklamları görmek sizi rahatsız eder mi? Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın.