Google, YouTube Music'e yeni bir özellik ekledi. Bu özellik, YouTube'da beğendiğiniz videoların YouTube Music'te karşınıza çıkmasını engelliyor. YouTube Music'in hem avantajlı hem de dezavantajlı yanları bulunuyor.

Çevrimiçi müzik platformlarının en güçlülerinden bir tanesi olan YouTube Music, bugüne kadar YouTube ile iç içeydi. Ancak geliştirici ekip, bu durumu değiştirmek için yeni bir adım atmış gibi görünüyor. YouTube Music'e eklenen yeni bir ayar bölümü, YouTube ile YouTube Music arasındaki bağlantıyı genel anlamda kesmenizi sağlıyor.

YouTube Premium abonesi olarak kullanabileceğiniz YouTube Music hizmetine bağlandığınızda, normal YouTube hesabınızda beğendiğiniz müzik ve içerikler, otomatik olarak karşınıza çıkıyor. Ancak Ayarlar menüsü içine eklenen "YouTube'dan beğendiğim müzikleri göster" şeklindeki yeni bir seçenek, bu durumu değiştirebilmenize imkan tanıyor. Eğer söz konusu ayarı kapatırsanız, YouTube Music profilinizde daha önceden beğendiğiniz YouTube videolarını görmüyorsunuz.

İşte YouTube Music'e eklenen yeni ayar seçeneği

YouTube Music'in yeni özelliğini kullanabilmek için, hizmete masaüstü sürüm ya da mobil uygulama aracılığıyla erişmeniz gerekiyor. Ekranın sağ üst kısmında bulunan profil resminize tıklayıp "Ayarlar" bölümüne girersiniz, YouTube Music'in yeni özelliğini doğrudan deneyimleyebiliyorsunuz. Ancak bu özelliğin sıkıntılı bir yanı bulunuyor.

YouTube Music'in yeni özelliği, YouTube'da beğendiğiniz içerikleri size göstermiyor. Bunun, yanlışlıkla müzik olarak algılanan videolar için avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak YouTube'da beğendiğiniz diğer tüm müzikler de bu ayardan sonra görünmez oluyor. İşte bu yüzden, özelliği deneyimlemeden önce iyi düşünmeniz gerekiyor. Görünüşe göre Google mühendislerinin, YouTube'daki müzik/içerik ayrımını daha iyi yapabilmesi gereken bir özellik geliştirip, bu özelliği kullanıcılara sunması gerekiyor.