YouTube, 2024 yılına ilişkin "Küresel Kültür ve Trendler Raporu"nu yayımladı. Böylelikle 2024'ün YouTube'da trend olan konuları gün yüzüne çıkmış oldu.

Dünyanın en popüler çevrim içi video paylaşım platformu YouTube, 2024 yılına ilişkin trend raporunu yayımladı. 10'dan fazla bölgeyi kapsayan araştırmaya dayanan rapor, bu yıl YouTube'un en'lerini gözler önüne seriyor.

YouTube'un paylaştığı rapora baktığımızda küresel çapta veri sağlanmadığını görüyoruz. Ancak ABD, Hindistan, Meksika, Birleşik Krallık, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Brezilya, Almanya, Güney Kore, Endonezya ve Kanada için veri sağlanıyor. Bu arada; Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi içinde paylaşılan verilerde Türkiye ile ilgili herhangi bir şey bulunmuyor.

Paris 2024 Olimpiyatları, neredeyse tüm bölgelerde trend konulardandı

YouTube'un hazırladığı rapor, 2024'ün en çok konuşulan konularından bir tanesinin Paris 2024 Olimpiyatları olduğunu gözler önüne seriyor. Zira bu konu, araştırmanın yapıldığı neredeyse tüm ülkelerde trendler arasında yer alıyordu.

Eğer siz de YouTube'un yayımladığı "Küresel Kültür ve Trendler Raporu 2024"e ulaşmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.