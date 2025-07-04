YouTube'ta sonsuz kaydırma özelliğine sahip Shorts videoları yeni özellikle birlikte alışılmışın dışında yatay olarak izlenebilecek.

YouTube Shorts videoları tıpkı Instagram'daki Reels videoları gibi dikey izlenmek üzere tasarlanmıştı ama YouTube, mobil uygulamasına yeni bir seçenek ekleyerek bu kuralı biraz esnetmeye başladı. Artık bazı kullanıcılar Shorts videolarını telefonlarını yana çevirerek yatay şekilde izleyebiliyorlar.

Bu özellik Pixel 9 Pro XL kullanan bir kişinin telefonunda ortaya çıktı. YouTube’un Ayarlar > Erişilebilirlik menüsünde “Shorts Videolarını Döndür” adlı yeni bir seçenek göründü. Bu ayar açıkken ve otomatik döndürme etkinse, Shorts videoları ekranı yatay tuttuğunuzda yön değiştiriyor. Kontroller sağa, kaydırma çubuğu alta geliyor.

YouTube Shorts videoları artık yatay izlenebilecek

Bu özellikle ilgili kafalarda bir soru var. Neden? Görünüşe göre bu, genel kullanıcılardan çok erişilebilirlik ihtiyacı olan kişiler için düşünülmüş. Mesela telefonu döndürmekte zorlanan kullanıcılar ya da cihazı sabit bir şekilde yatay konumda tutarak izleyenler için faydalı olabilir ama bu sefer de dikey videoların ortaya çıkış doğasına aykırı bir durum oluşuyor.

Bu yeni özellik şu an herkes için aktif değil çünkü Google sunucu taraflı bir test olarak dağıtıyor. Yine de aktif olduğunda kullanmak isteyeceğinizden pek emin değiliz.