YouTube, videolardan para kazanmayı sağlayan "İş Ortağı Programı"nda değişikliklere gideceğini açıkladı. Artık orijinal olmayan, sürekli benzer video paylaşanların para kazanmasının önüne geçilecek.

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, içerik üreticilerinin en çok para kazandığı platformlardan biri. Öyle ki şirketin “İş Ortağı Programı” ile dünya çapında çok sayıda içerik üreticisi videolarıyla para kazanabiliyor. Ancak şirketin yeni yaptığı duyuru, bu konuda bazı değişiklikler olacağını gösteriyor.

YouTube, İş Ortağı Programı ile videolardan para kazanma politikasında değişiklikler getirdiğini duyurdu. Şirket, artık daha fazla orijinal ve otantik videolara odaklanacak ve bu türde olmayan kanalların para kazanmasını azaltacak, hatta engelleyebilecek.

Seri üretim ve tekrara düşen videoların para kazanması zorlaşıyor

YouTube’un İş Ortağı Programı’yla para kazanmak için en önemli kriterlerden biri “orijinal” içerikler üretilmesiydi. Ancak orijinal olmayan içeriklerden de para kazanıldığını görüyorduk. İşte şirket de 15 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek yeni politikasıyla bunu çözmeyi amaçlıyor.

Yeni politika; orijinal olmayan, seri üretim ve sürekli tekrar eden içeriklerin ve bunları paylaşan kanalların daha iyi tespit edilmesini sağlayacak. Bu kanallara tespit edildikten içerik stratejilerini değiştirmeleri için zaman tanınacak ve daha orijinal içerik üretmeleri teşvik edilecek. Ancak hâlâ benzer videolar yüklemeye devam ederlerse hesabın askıya alınması ve hatta YouTube İş Ortağı Programı’ndan kaldırılması gibi sonuçlar ortaya çıkabilecek.

YouTube’un “seri üretim” ve “sürekli tekrar eden” videolara tam olarak neleri dahil ettiğini bilmiyoruz. Muhtemelen hep aynı tarz video paylaşan ve adeta otomasyona dönen kanalları içeriyor. Politika hakkındaki tüm detaylar 15 Temmuz’da gelecek. O zaman her şeyi öğreneceğiz. Orijinal içerik üreten kişiler için değişecek hiçbir şey olmayacağını belirtelim.