YouTube'da 21 Dilde Masal Anlatan Türkiye Kökenli Kanal

Türkiye'de yıllar önce kurulan ve çocuklara masal anlatmayı amaçlayan bir YouTube kanalı, bugün milyonlarca çocuğa ulaşabilir hale geldi. Adisebaba isimli bu kanal, 21 dilde masal anlatıyor ve kurucularına göre YouTube'a erişebilen her 5 çocuktan 1 tanesi, bu kanala ait masalları dinliyor.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla vazgeçilmez hale gelmiş olsa da kimilerine göre bu popülaritenin "çöplük" haline dönüştürdüğü çevrimiçi video paylaşım platformu YouTube'da milyonlarca kanal bulunuyor. Bunların bazıları gerçekten de faydalı ve kaliteli içerikler üretirken, kimi kanallar ise vasat içerikleriyle zaman kaybına yol açabiliyor. Bu içeriğimizde sizlere, Türkiye'de doğan ve tüm dünyaya yayılan bir çocuk masalı kanalından bahsedeceğiz.

Söz konusu kanalın ismi, "Adisebaba". 8 yıl önce kurulan ve çocuklara masal anlatan YouTube kanalı, kanal sahiplerine göre 21 dilde masal anlatıyor ve bu masallarla da 40 milyondan fazla çocuğa ulaşıyor. Kanal sahiplerinden Ahmet Öncan tarafından yapılan açıklamalarda, Adisebaba'nın küresel bir marka haline geldiği, YouTube'a erişebilen 5 çocuktan bir tanesinin Adisebaba'dan masal dinlediğini vurguluyor.

Adisebaba, birden çok kanal ile hizmet veriyor

Ahmet Öncan ile çocukluk arkadaşı Murat Doğu tarafından kurulan Adisebaba, YouTube'da birden çok kanal üzerinden hizmet veriyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre "Adisebaba Masal", "Sevimli Dostlar", "Barbie ve Ailesi", Minik Eller Boyama Kanalı" ve "Evcilik TV" isimli kanallar, Adisebaba bünyesinde kurulmuş olup, 21 dilde hizmet veriyor.

Adisebaba kurucuları tarafından yapılan açıklamalara göre her şey, bundan yıllar önce başlıyor. İşe başladıkları yıllarda YouTube'da iş ortaklığı sisteminin olmadığını söyleyen Ahmet Öncan, oluşturdukları içerikleri YouTube'dan paylaşarak insanlara ulaşmaya çalıştıklarını ancak bu süreçte bir beklentilerinin olmadığını söylüyor. Murat Doğu ise 2014 yılında YouTube'un Türkiye'de yasaklanması üzerine krizi fırsata çevirmeye karar verip, içeriklerinin çoğaltmaya karar verip, ilk etapta İngilizce ve İspanyolcayı tercih ettiklerini söylüyor.

Masallardaki içerikleri çocuklara uygun olacak şekilde değiştiriyorlar

Murat Doğu, bugün sahip oldukları gücün farkında olduklarını ve bu farkındalık doğrultusunda hareket ettiklerini söylüyor. Bu bağlamda Kırmızı Başlıklı Kız masalını örnek olarak gösteren Doğu, masalda yer alan büyükannenin kurtlar tarafından yendiğini ve bu kurtlara ceza verildiğini ancak kendilerinin bunu değiştirerek, avcı kurda orman temizleme gibi bir cezanın verildiğini söylüyor. Bu tür değişikliklerin ebeveynler tarafından da fark edildiğini belirten Doğu, annelerin Adisebaba'ya güvenerek, gönül rahatlığıyla çocuklarına izlettiklerini ifade ediyor.