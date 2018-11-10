YouTube CEO'su, Kullanıcıları AB'yi Protesto Etmeye Çağırdı

Susan Wojcicki, yayınladığı açık mektupta, YouTube'un geleceğinin AB'nin yeni yasa değişikliği sebebiyle tehlikede olduğunu söyledi.

AB, telif hakları ile ilgili bir yasa değişikliği üzerinde çalışıyor. Bu yasa değişikliğinden sonra özellikle internette telif hakları konusunda ciddi bir denetim kararı uygulanacağı düşünülüyor. YouTube CEO'su Susan Wojcicki ise yeni yayınladığı bir açık mektupta, bu yasa değişikliğinin, kullanıcıların video içerik paylaşımlarına yönelik büyük kısıtlamalar getireceğini açıkladı.

Her üç ayda bir açık mektup yayınlayarak YouTube ile ilgili konuşan Wojcicki, bu kez mektubunda biraz karamsar bir tablo çizdi. "AB'nin telif haklarıyla ilgili yapmayı planladığı yasa değişikilğini protesto edin" diyen Wojcicki, eğer yasa değişikliiği gerçekleşirse YouTube'un büyük bir darbe yiyeceğini ifade etti.

"Telif Hakları Yasa Tasarısı'nın 13'üncü maddesi, kanal sahiplerinden siz sıradan kullanıcılara kadar herkese, YouTube ve benzeri platformlara video yükleme engeli getirecek" ifadelerini kullanan CEO, bu durumda gelecekte benzer platformlarda yalnızca bir grup medya kuruluşu ve firmanın video yüklemeleri yapabileceğini söyledi.

Wojcicki'nin açıklaması üzerine savunmaya geçen AB ise konuya dair şöyle bir açıklama yaptı;

"Yasa çıkarma süreciyle ilgili yararlı ve yapıcı bir katkıda bulunmak isteyen herkese kapımız açık. Ancak bu süreci, AB'nin internete karşı olduğuna dair iddialar ileri sürmek için kullanmak tam bir saçmalıktır. AB Komisyonu'nun hedefinde YouTube ve başka platformların kullanıcıları yok. Onlar bugüne kadar yaptıkları gibi, bundan sonra da örneğin tarifler ya da başka kreatif içerikleri platformlara yüklemeye devam edebilecek. Amacımız, telif sahiplerinin haklarının korunması ve içerikleri karşılığında daha iyi ücret almalarının sağlanması. AB ülkeleri ve AB Parlamentosu, halen bu konuda dengeli bir reform yapılması yönündeki çalışmalarını sürdürmektedir"

AB'den gelen tepkili açıklama üzerine Youtube, Wojcicki'nin yalnızca istenmeyen sonuçlara dair uyarıda bulunduğunu belirterek konuya noktayı koydu.

Peki bu kadar tartışılan yeni telif yasası tam olarak ne diyor?

AB Telif Hakları Reformu'nun tartışmalı 13'üncü maddesine göre, internet platformlarında kullanılan ve telif hakkı kapsamına giren tüm içeriklerde, hak sahiplerinden önceden lisans alması gerekecek. Bunun ihlali durumunda ise telif hakkı sahipleri, içeriği platforma yükleyen kullanıcıya değil doğrudan ilgili platforma dava açabilecek. YouTube ise bu anlamda kendini sadece pasif bir sistem sağlayıcı olarak görüyor ve telif ihlali içeren içerikler ile ilgili sorumluluk üstlenmeyi reddediyor.