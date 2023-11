YouTube'da, müzik kliplerinin sol alt köşesinde sık sık 'Vevo' ibaresini görürüz. Peki bu ibarenin ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi?

Her ne kadar birçok insan, YouTube'u Google'ın kurduğunu sansa da işin aslı öyle değil. 2005 yılında internet aleminde video odaklı bir internet sitesinin yokluğunu hisseden üç PayPal çalışanı, işlerinden ayrılıp insanların amatör videolarını paylaşmaları için 'senin televizyonun' anlamına gelen YouTube'u kurdular.

Pek çok şirketten yatırım alan ve hızla büyüyen YouTube, Google tarafından 2006 yılında 1.65 milyar dolara satın alındı ve Google hizmetleri ile entegre edildi. Artık sadece amatör videolar değil; çeşitli TV yayınlarını, müzik kliplerini, dizi ve film kesitlerini, vlog'ları ve hatta oyun videolarını bile paylaşabildiğimiz YouTube'da, dinlediğimiz müziklerin kliplerinde gizemli görünen bir 'Vevo' ibaresi görüyoruz. Peki bu ibare tam olarak ne anlama geliyor?

İnsanların internette video paylaşmalarını kolay bir hâle getirmek için kurulan YouTube, pek çok videoya ev sahipliği yapıyor.

Doğum günü kutlamasında mumlara üflerken, doğa ile iç içe bir yürüyüş yaparken ve çevremizden birinin başına komik bir şey geldiğinde çektiğimiz videoları platformda paylaşabiliyorduk.

Hatta YouTube'a yüklenen ilk video, platformun kurucularından biri olan Jawed Karim'in San Diego Hayvanat Bahçesi'nde çektiği "Me at the zoo" isminde bir video oldu.

Bu video, platforma yüklenen ilk video olma özelliği taşıyor. Video yüklendikten sonra kısa sürede binlerce kez izlendi ve platform daha çok duyulmaya başlandı. Zaten videoyu izlediğinizde platformun kurulma amacını daha iyi anlıyorsunuz.

Ancak Google'ın platformu satın almasından ve kendi hizmetlerine entegre etmesinden sonra YouTube'un yükselişi daha da hızlandı ve insanlar artık daha fazla video yüklemeye başladı. Bunu fırsat bilen Google, plak şirketleri ile iş birliğine gidip 2009 yılında şarkıcıların kliplerini, albüm tanıtımlarını ve hatta müzik turnelerini sergileyebilecekleri bir platform oluşturdu: Vevo.

Açılımı "Video Evolution" olan Vevo, isminin hakkını veren bir platform olarak yayın hayatına başladı.

Çünkü dediğimiz gibi başlarda amatör videoların yüklendiği platform, bir süre sonra çok popülerleşti ve videolar şekil değiştirmeye başladı. Pastadan birçok sektör pay alabiliyordu ancak müzik sektörü, bu pastanın büyük bir kısmını oluşturuyordu. Artık sanatçılar kendi müzik kliplerini, albüm tanıtımlarını, turnelerini ve hatta kliplerin kamera arkasını bile paylaşabiliyordu.

Müzik sektöründe büyük rol oynayan Universal Music Group, Sony Music Entertainment, EMI ve Abu Dhabi Media bu platforma ortak oldu ve 200'den fazla ülkede kullanıma sunuldu. Bu ortalıktan pay almak isteyen Warner Music Group da ekibe 2016 yılında katıldı ancak EMI (Electric and Musical Industries) ortaklıktan çekildi.

Platforma sayısız klip yüklenmeye başlandı ve birçok sanatçı gelir elde etme fırsatı yakaladı.

Google'ın reklam ortaklıkları sayesinde Vevo platformuna video yükleyen şarkıcılar, reklam ve abonelik ücretleri ile gelir kaynağı sağlamış oldular. Google, Vevo'nun yayın haklarına sahip olduğu için platforma yüklenen her video, doğal olarak YouTube'a da yükleniyordu. Böylelikle hem sanatçılar hem de Google kazanmış oluyordu. Bir taşla iki kuş!

Vevo'nun hem internet sitesi hem de mobil uygulaması, kullanıcılar sayesinde yoğun bir site trafiği yaşadı. Eskiler hatırlar, çok eskiden MySpace Music revaçtaydı ve Vevo, Amerika'da MySpace Music'i geride bırakarak en çok tıklanan müzik sitesi oldu.

Ancak Vevo, YouTube'un daha güçlü bir hâle gelmesine dayanamadı ve kepenkleri 2018 yılında yarıya indirdi.

YouTube, Vevo'nun resmî internet sitesinden elde ettiği gelirden daha fazla kazanmaya başladı. Videoların milyonlarca tıklanması, insanların videoları Vevo'nun kendi sitesinden değil de YouTube'dan izlemesi ve YouTube ile anlaşmazlıklar yaşaması, sitenin kepenkleri yarıya indirmesine sebep oldu.

Kepekleri yarıya indirdi diyoruz çünkü Vevo ileriye dönük olarak yayın hizmetini ve uygulamalarını kapatacağını, orijinal içeriklerini ise diğer kanallar aracılığıyla geliştirmeye ve paylaşmaya odaklanacağını duyurdu.

Zaten iPad uygulamasını geliştirdikten sonra pek kullanıcı dostu olmadığı için uygulama mağazasından kaldıran şirket, akıllı telefonlardan da uygulamasını kaldırdı. Vevo, resmî internet sitesinde şu an yayın yapmıyor ancak YouTube, Apple TV, Samsung TV Plus ve Amazon Fire TV gibi birçok platformda kendi uygulamaları mevcut.