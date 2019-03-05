Yabancı dil öğrenmek, günümüz şartlarında yeterli imkanlara sahip olmayan insanlar için tam bir çileye dönüşebiliyor. Yabancı film ya da dizi izlemek, bir yere kadar kulak dolgunluğu sağlasa da dil öğrenmek için yeterli altyapıyı sunmuyorlar. Neyse ki tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz daha işlevsel bir internet sitesi var.

İngilizce olarak bir dizi ya da film izlemek, size eşsiz bir kulak dolgunluğu kazandırabilir. Eğer azimli biriyseniz sözlüğünüzü yanınıza alır, altyazıyı İngilizce olarak ayarlarsınız. Anlamadığınız her kelimenin Türkçe karşılığına bakmak için izlediğiniz içeriği durdurup sözlük karıştırır ya da uygulamaya başvurursunuz.

Diğer taraftan eğer ilgili İngilizce içeriği YouTube üzerinden izliyorsanız, otomatik çeviri ile Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Nitekim bu yöntemin de ne kadar sağlıklı olduğu ortada. İngilizcenin kendine has bir yapısı var ve bunu anlamak için otomatik çeviriler çok elverişsiz oluyor. En iyisi, duyduklarınızı ve gördüklerinizi kelime kelime çevirip, parçadan bütüne doğru gitmek.

Ororo.tv ismindeki bu internet sitesi ise tam olarak söylediğimiz işe yarıyor, her şeyi daha kolay bir hale getiriyor:

Sitede YouTube ve diğer popüler video servislerinde yayınlanan popüler yayıncıların faydalı içerikleri yer alıyor. Eğer o içeriklere Ororo.tv üzerinden ulaşırsanız, videolar birden bire İngilizce öğrenme aracına dönüşüyorlar.

Varsayılan olarak İngilizce altyazıya sahip videolardan birisini açıyor ve izlemeye başlıyorsunuz. Bu sırada eğer anlamını bilmediğiniz sözler görürseniz fare imlecini altyazıya doğru getiriyor, ilgili sözcüğün Türkçe karşılığını görüyorsunuz. Altyazıya geldiğiniz an video otomatik olarak durup sizin kelimenin Türkçe anlamını görmenizi bekliyor. Söylenenleri çözümledikten sonra fareyi boş bir alana kaydırıp videoyu izlemeye devam edebiliyorsunuz.

Normalde birden fazla uygulama ya da sözlükle yapılan işlemleri tek ekran üzerinden, vakit kaybettirmeden yapmasıyla Ororo.tv’nin ziyadesiyle kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz.

Siteye buradan ulaşıp, ilgiliniz, çeken bir videoya tıklayarak hemen söylediklerimizi deneyebilirsiniz.