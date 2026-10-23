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Telefon Kamerasıyla Kontrol Edilen Matematik Oyunu: Hoppy Math

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Hoppy Math, çocuğun hareketlerini oyun kontrolüne dönüştürüyor. Active Minds’ın 5-10 yaş grubuna yönelik matematik oyununda cevaplar, uyumlu telefon veya tabletin kamerası aracılığıyla seçiliyor.

Telefon Kamerasıyla Kontrol Edilen Matematik Oyunu: Hoppy Math
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Mobil oyunlarda ekrana dokunmaya alışığız. Hoppy Math ise oyuncuyu cihazın karşısına alıyor. Çocuk ekrandaki matematik sorusunu düşünüyor, ardından oyunun istediği hareketle cevabını veriyor. Bir adım atmak, uzanmak veya zıplamak böylece oyuna komut göndermenin yolu oluyor.

Kamera oyunun kontrolünde nasıl rol alıyor?

Uyumlu cihazın kamerası, çocuğun hareketlerinin oyunda kullanılmasını sağlıyor. Çocuk, elinde bir kumanda tutmadan veya vücuduna bir sensör takmadan oyuna katılabiliyor. Soruyu anlamak ve doğru seçeneğe karar vermek ise oyuncuya ait. Teknolojinin rolü, bu seçimi hareketle oyuna aktarmak.

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Telefon Kamerasıyla Kontrol Edilen Matematik Oyunu: Hoppy Math
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Odağında matematik pratiği var

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Hoppy Math, matematik konularını oyun içinde tekrar etmek ve pekiştirmek için tasarlanmış. Soruyu takip etmek, cevapları karşılaştırmak ve seçim yapmak, fiziksel hareketle aynı oyun akışında yer alıyor. Active Minds bu yaklaşımla dijital oyunda çocuğun hem düşünmesini hem de hareket etmesini amaçlıyor.

Başlamak için gerekenler neler?

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Başlarken uyumlu bir telefon veya tablete, cihazın kamerasına ve güvenli bir hareket alanına ihtiyaç var. Cihazın sabit durması ve çocuğun adım atarken, uzanırken veya zıplarken çevredeki eşyalara çarpmaması önemli. İlk oyunda bir yetişkinin eşlik etmesi, yönergeleri birlikte takip etmek için iyi bir başlangıç olabilir.

Çocuklar için uygulama seçerken oyunun nasıl kontrol edildiğine de bakıyorsanız, Hoppy Math alışılmış dokunmatik etkileşimin yanında hareketle oynanan bir seçenek sunuyor. Ürünü incelemek ve cihazınıza uygun mağaza bağlantısına ulaşmak için Active Minds’ın indirme sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Hoppy Math’in indirme seçeneklerini inceleyin.

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