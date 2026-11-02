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WhatsApp Grup Sohbetlerine Kullanıcıların Çok Seveceği 4 Yeni Özellik Geldi

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WhatsApp, grup sohbetleri için 4 yeni özellik getirdiğini duyurdu.

WhatsApp Grup Sohbetlerine Kullanıcıların Çok Seveceği 4 Yeni Özellik Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına çok daha iyi bir deneyim sunmak için düzenli olarak yeni özellikleri bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise grup sohbetleriyle alakalı yenilikler geldi.

Geçtiğimiz hafta şirket tarafından paylaşılan resmî bir blog gönderisiyle yapılan duyuruya göre WhatsApp, grup sohbetleri için 4 farklı yeniliği kullanıma sundu. Yeni özellikler, gruplardaki karmaşayı azaltmak ve sohbet akışını kontrol altına almak amacıyla geliyor.

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WhatsApp Grup Sohbetlerine Kullanıcıların Çok Seveceği 4 Yeni Özellik Geldi
whatsa

WhatsApp grup sohbetlerine nasıl özellikler geldi?

whatsa

İlk dikkat çeken değişiklik, mesaj sabitleme tarafında. Önceden belirli bir zaman sınırı seçmeyi zorunlu kılan sistemin yerine artık önemli iletileri kalıcı olarak sabitleme seçeneği sunuluyor. Böylece etkinlik duyuruları, IBAN bilgileri ya da adres tarifleri süre kısıtlamasına takılmadan ekranın üstünde kalabiliyor.

İkinci önemli adım ise gruba yeni dahil olan üyelerin sohbete adaptasyonunu kolaylaştırma amaçlı. Platform bu yılın başlarında yeni üyelerin grupta olup biteni öğrenmesi adına mesaj geçmişini gönderme işlevini tanıtmıştı. İlk etapta sadece kişi ekleme anındaki açma-kapatma düğmesiyle yönetilen bu süreç artık genişletildi. Artık bir kişi gruba katıldıktan sonra da sohbette ismine dokunarak geriye dönük biçimde en son mesajlar iletilebiliyor. Bu aktarılan mesajların da kişisel sohbetlerde olduğu gibi uçtan uca şifreleme güvencesi altında tutulduğunu ekleyelim.

Platformun üçüncü yeniliği, paylaşımların hedef kitlesini daraltmak isteyenleri ilgilendiriyor. Her içeriğin rehberdeki herkese açık olmasını istemeyen kullanıcılar için belirli gruplara özel grup durumu paylaşma imkânı getirildi. Örneğin bir koşu kulübünde paylaşılan bir karenin aile grubunu ilgilendirmeyeceği senaryolar düşünülerek tasarlanan bu özellikte, gruptaki herkes paylaşılan durumu görüntüleyebiliyor, durum ekleyebiliyor ve ifadelere yer verebiliyor. Tıpkı klasik durum güncellemelerinde olduğu gibi, bu paylaşımlar da 24 saatlik sürenin dolmasının ardından otomatik olarak kayboluyor.

Son yenilik ise bildirim yoğunluğu içinde doğrudan hedeflenen mesajları ayıklamayı amaçlıyor. Yeni sohbet filtresi sayesinde kullanıcılar, kendilerinden bahsedilen ya da kendilerine doğrudan yanıt verilen okunmamış grup iletilerini tek bir ekranda görebiliyor. Bu filtreleme kapsamına "@herkes" şeklinde yapılan toplu etiketlemeler de dahil ediliyor. Böylece onlarca farklı sohbetin içinde sadece kullanıcıyı doğrudan ilgilendiren diyaloglar hızlıca listelenebiliyor.

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