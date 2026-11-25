YouTube, uygulama ikonunu değiştirmek isteyenler için yedi seçenek hazırlıyor.

İlk iPhone’lardaki YouTube ikonunu hatırlıyor musunuz? Kahverengi kasası, küçük ekranı ve yanındaki düğmeleriyle eski bir televizyona benziyordu. YouTube’un üzerinde çalıştığı ikon değiştirme özelliğiyle bu tasarım, bu kez Android telefonların ana ekranında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

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Android uygulamasının son beta sürümündeki kodlarda toplam yedi ikon seçeneği bulundu. Daha önce görülen üç tasarıma dört yenisi eklenmiş. Yani bildiğimiz kırmızı oynatma simgesinden vazgeçmek isteyenlerin birkaç alternatifi olacak. Hepsi de eskiye dönük değil.

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İlk iPhone’un televizyon ikonu Android’e geliyor

Yeni seçenekler arasında en tanıdık olanı, Apple’ın ilk iPhone’lar için geliştirdiği yerleşik YouTube uygulamasının ikonu. Kahverengi çerçeve, yeşile çalan ekran, fiziksel düğmeler… Küçücük bir simgeye tüplü televizyonun hemen her ayrıntısı sığdırılmış. O dönem iPhone kullananlara tanıdık gelecek bu tasarım, Android’e ilk kez geliyor.

Eski günlerden gelen bir başka seçenek de YouTube’un ilk yıllarındaki logosu. Yuvarlatılmış kırmızı dikdörtgen üzerinde siyah “You” ve beyaz “Tube” yazıları alt alta duruyor. Bugünkü sade oynatma simgesi yerine platformun eski adını ve görünümünü ana ekranında görmek isteyenler bunu seçebilecek.

Modern ve deneysel ikon seçenekleri de var

Listedeki diğer ikonlar daha farklı tarzlara yöneliyor. Daha önce tespit edilen tek renkli oynatma simgesi, krema dokulu tasarım ve CRT ekran efektli ikon da seçenekler arasında kalmaya devam ediyor.

Bunlara iki yeni tasarım eklenmiş: Biri tüylü bir yüzeyi andırıyor, diğeri ise logoyu boyayla damgalanmış gibi gösteriyor. Kimi sade, kimi dokusuyla öne çıkan bu ikonlar sayesinde YouTube’un ana ekrandaki görünümünü telefonun temasına uydurmak mümkün olacak.

İkon nereden değiştirilecek, ücretli mi olacak?

Kod incelemelerine göre ikon değiştirme işlevi şimdiden çalışır durumda. Özellik kullanıma açıldığında seçim yapmak için uygulamanın “Genel” ayarlarına girip “Görünüm” bölümünün hemen altındaki “Uygulama ikonu” menüsünü açmak yeterli olacak.

Yalnız, bu menü henüz herkese açık değil. Google’ın özelliği ne zaman yayımlayacağı da belli değil. İkonların ücretsiz mi sunulacağı, yoksa YouTube Premium abonelerine mi ayrılacağı konusunda da henüz bir açıklama yok.