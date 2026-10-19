YouTube'a Zaman Kaybını Engelleyecek Yeni Bir Özellik Geliyor (Çok Tartışılacak)

YouTube'un arama sonuçlarına eklemeyi planladığı bu yeni özellik, içerik üreticilerinin tepkisini çekecek gibi görünüyor.

Google Arama’da internet sitelerinin trafiğini altüst eden yapay zekâ özetleri, şimdi de YouTube arama sonuçlarına taşınıyor. Kullanıcıların videolara tıklamadan doğrudan yanıt almasını amaçlayan bu adım, içerik üreticilerinin izlenme oranlarını ciddi biçimde düşürebilir.

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YouTube, mobil cihazlarda kullanıma sunduğu etkileşimli “Ask YouTube” (YouTube’a Sor) özelliğinin önizlemelerini masaüstü arama sonuçlarına doğrudan entegre etmek için yeni bir test süreci başlattı. Bu yenilikle birlikte, kullanıcılar herhangi bir videoya tıklamak zorunda kalmadan, yapay zekâ tarafından hazırlanan özetlerle doğrudan arama sonuçlarının en üstünde karşılaşacak. Google’ın video platformuna üretken yapay zekâsını yayma stratejisinin son halkası olan bu hamle, YouTube’un artık salt bir video dizini değil, etkileşimli bir problem çözme motoru olmak istediğini gösteriyor.

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Yapay zekâ yanıtları arama sonuçlarının en üstünde yer alacak

Şimdilik yalnızca ABD’de İngilizce arama yapan belirli oturum açmış masaüstü kullanıcılarına sunulan bu özellik, özellikle “nasıl yapılır” ve beceri odaklı sorgularda devreye giriyor. Örneğin, “boyalı duvardaki lekeler nasıl çıkarılır?” gibi bir arama yapıldığında, standart dikey video listesinin yerine sayfanın en üstünde yapay zekâ tarafından derlenmiş kapsamlı bir genel bakış kutusu yer alıyor.

Bu özetler; metin tabanlı pratik tavsiyeleri, ilgili videolardan otomatik olarak ayıklanan zaman damgalı kritik anlarla birleştiriyor. Kullanıcılar dilerse “Daha fazla göster” seçeneğiyle yanıtın tamamını inceleyip takip eden ek sorular sorabiliyor ya da kutucuğu kaydırarak geleneksel video listesine ulaşabiliyor.

İzlenmeler düşecek mi?

Kullanıcılar açısından 15 dakikalık bir öğretici videoyu ileri sarmadan doğrudan cevaba ulaşmak büyük bir kolaylık sağlasa da bu durumun içerik üreticilerine faturası ağır olabilir. Nitekim benzer bir sistem olan “AI Overviews” (Yapay Zekâ Genel Bakışları) özelliğinin Google Arama’ya gelmesi, web sitelerinin organik trafiğini büyük ölçüde düşürmüş ve rehber içerik yayıncılığını derinden sarsmıştı.

Aynı senaryonun video içerikler için de tekrarlanmasından ve kullanıcıların yanıtı doğrudan ekrandan alması sebebiyle videolara tıklamayı bırakmasından endişe ediliyor. Üstelik YouTube cephesinden, içerikleri özetlenerek izlenmeleri fiilen azaltılan üreticilere herhangi bir telafi ya da gelir modeli sağlanacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Şimdilik dar bir grupta test edilen bu özelliğin küresel ölçekte kalıcı hâle gelip gelmeyeceği ise merak konusu.