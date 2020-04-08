Lele Pons isimli bir YouTuber'ın TikTok videosu için dans ederken yaşadığı kazanın görüntüleri viral oldu. Öğrendiği figürleri takipçileriyle paylaşmak için video çeken Pons, kayıt sırasında dengesini kaybedip cam kapıya adeta uçtu. Pons, yaşanan o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

23 yaşındaki Lele Pons sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan içerik üreticilerden bir tanesi. Yıllar önce tüketicilerin hizmetine sunulan ancak daha sonra kapatılan Vine isimli platform sayesinde meşhur olan Pons, şu sıralar özellikle de YouTube'da aktif olarak içerik üretiyor.

16 milyondan fazla aboneye sahip olan Pons, zaman zaman şarkı söylerken zaman zaman da vlog içerikleriyle gündem oluyor. Pons dünden beri ise internette viral olan bir paylaşımıyla gündemde.

Daha önce pek çok dans videosuyla milyonlarca kez izlenen Pons, yeni öğrendiği TikTok dans figürlerini sergilemeye çalışırken arkadaşları da onu video kaydına alıyordu. Yalnızca 13 saniye uzunluğunda olan kayıt, aslında gayet olağan bir şekilde başlıyor.

İlerleyen birkaç saniye içerisinde Pons, dengesini kaybediyor ve camdan yapılmış bir kapının üzerine adeta uçuyor. Yaşanan kazada cam kapı, tuzla buz oluyor ve Pons, cam kırıklarıyla birlikte kendisini yerde buluyor.

Yaşadığı bu talihsiz olayı sosyal medya hesaplarından paylaşan Pons, internetteki sayısız viral içeriklerden bir tanesinin daha altına imzasını atmış oldu. Dünden bu yana sadece Twitter'da yaklaşık 1 milyon kez izlenen video, 500'den fazla da yorum aldı. Pons'un bazı takipçileri, yaşanan bu olay nedeniyle Pons için endişelenirken bazıları ise bu olayın sadece bir kurgudan ibaret olduğunu söylediler.

Lele Pons'un cam kapının üzerine "uçtuğu" video