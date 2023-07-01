NFT dolandırıcılığı ile şu sıralar gündemde olan, her dönem konuşulmak ve tartışılmak için bir yol bulan YouTuber Logan Paul, İspanyol kulübü Barcelona ile anlaşmaya vardı. Barçalı futbolcuların resmi enerji içeceğini artık Logan Paul’un kurucusu olduğu şirket Prime sağlayacak.

Dünyaca ünlü YouTuber’ların içerik üreticiliği dışında pek çok farklı sektöre atıldıklarını görüyoruz. MrBeast’in çikolata ve fast food işine girmesi, bunun en bilinen örnekleri arasında. 2017’de Japonya’daki intihar ormanına girmesiyle adını dünyanın dört bir köşesine duyuran, yakın dönemde WWE güreşlerinde boy gösteren Logan Paul da bir enerji içeceği şirketinin kurucusu.

Tıpkı kendisi gibi bir başka internet ünlüsü olan KSI ile güçlerini birleştiren Paul; 2022 yılının Ocak ayında enerji içeceği markası Prime’ın temellerini atmıştı. Paul’ın anti-sportmen kimliğine rağmen profesyonel bir sporcu olması sayesinde bu içecek markası, kısa sürede YouTube’daki popüler videolarda boy göstermiş, en son Paul’un WWE performansında ciddi bir reklamla geniş kitlelere ulaşmıştı.

Barçalı futbolcuların resmi enerji içeceği Prime oldu:

Hidrasyon partneri olarak lanse edilen Prime’ın resmi görsellerinde, KSI ve Logan’ın özel olarak üretilmiş birer şişe Prime şişesi tuttuklarını görüyoruz. Özel olarak hazılanan bu Barça renklerindeki şişelerin satışı, kulübe de finansal açıdan destek getirecek. Anlaşmanın diğer detayları ise henüz bilinmiyor.

Barça’ya transfer olacağı söylenen Fenerbahçeli Arda Güler ile YouTuber Logan Paul’un yolu kesişir mi bilinmez, zira Güler Barça forması giyene dek Prime; Logan Paul’ın bir başka rezaleti sonrası marka değerini kaybedebilir.